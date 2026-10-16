Миржалол Касымов высказался о матче с «Машъалом», ротации и стратегии соперника

Главный тренер алмалыкского АГМК Миржалол Касымов, чья команда в рамках 24-го тура Суперлиги на выезде с минимальным счетом 1:0 обыграла «Машъал», принял участие в послематчевой пресс-конференции. Опытный специалист подробно высказался о тяжелой игре, изменениях в составе, эффективности вышедших на замену футболистов и нынешней стратегии гузарцев.

По его словам, в условиях плотного календаря ротация является единственным правильным путем для избежания потери очков.

«Легких матчей не бывает»: Плотный график и причина ротации в составе

Наставник АГМК особо отметил, что после матчей национальных команд (дней ФИФА) клубы сталкиваются с очень плотным графиком:

Проблема восстановления сил: «Сейчас матчи проводятся часто, нам приходится возвращаться на поле в короткие сроки. В игре против “Навбахора” ребята затратили очень много сил»;

Матч через 4 дня: «Всего через четыре дня нас ждет следующее противостояние. По этой причине мы провели ротацию и дали шанс другим футболистам. Они выглядели на поле неплохо и выполнили задачу»;

Добиться цели одним составом нельзя: «Играть одним составом до конца года невозможно. К каждому матчу готовится отдельный план, и все футболисты должны вносить свой вклад в победу команды».

О лидерах, вышедших на замену и забивших голы

Судьбу встречи решили игроки, вышедшие на замену, в частности Асадбек Собиржонов, забивший единственный мяч на 84-й минуте. Тренер прокомментировал это решение следующим образом:

«Они могли выйти и в стартовом составе»: «Абдураззоқов, Асад, Сиёваш, Ахмад... Эти футболисты очень много отработали в предыдущей игре. Поэтому я решил выпустить их во втором тайме, и это принесло свои плоды, все равно была польза», — сказал Касымов.

«“Машъал” готовится к следующему году»: Мнение тренера о сопернике

На вопрос о том, что команда «Машъал» в последнее время предоставляет больше возможностей молодым футболистам, наставник АГМК отреагировал объективно:

Этика оценки со стороны: «Самое нелюбимое мое занятие — давать оценку со стороны, не заходя внутрь процесса, это будет неправильно;

Планы на следующий год: Но, наблюдая за тем, как дают шанс молодежи, могу сказать, что, думаю, у них ужесточены и четко поставлены задачи на следующий год. Они смирились с ситуацией и уже сейчас готовятся к следующему сезону», — подытожил специалист.

Благодаря этой важной победе АГМК набрал 39 очков и уверенно продолжает борьбу в рядах лидеров Суперлиги.