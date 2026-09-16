АГМК в нервном матче вырвал победу у «Хорезма» — команда Касымова в четвертьфинале

·40·Спорт
АГМК в нервном матче вырвал победу у «Хорезма» — команда Касымова в четвертьфинале

В матчах 1/8 финала Кубка Узбекистана мы стали свидетелями неожиданного волнения, беспрецедентного накала и настоящей кубковой драмы, решившейся на последних секундах. В Алмалыке местный клуб АГМК принял самоотверженно боровшийся «Хорезм». Хотя подопечные Мирджалола Касымова изначально считались фаворитами, гости, защищающие честь Ургенча, оказали алмалыкцам серьезное сопротивление, превратив игру в настоящий матч нервов. Если на 60-й минуте Сиаваш Хагназари открыл счет с пенальти, то на 86-й минуте игрок «Хорезма» Умидбек Султанов восстановил равновесие, будучи очень близок к тому, чтобы сотворить кубковую сенсацию.

Однако все решил второй пенальти, назначенный в пользу АГМК на 90+10-й минуте, добавленной главным арбитром: Хагназари хладнокровно отправил мяч в сетку, оформил дубль и принес своей команде трудную победу со счетом 2:1. Благодаря этой победе «горняки» стали 7-м официальным участником четвертьфинала Кубка Узбекистана. И так, чего же не хватило подопечным Мирджалола Касымова в этом матче, как секунды помешали героизму «Хорезма» и сможет ли АГМК поднять над головой кубок?

«Два пенальти и спасение на 90+10-й минуте»: Хроника голов матча

Решающие моменты, развернувшиеся на зеленом поле в Алмалыке:

  • 60-я минута (1:0): После долгого давления АГМК заработал 11-метровый штрафной удар, и иранский легионер Сиаваш Хагназари не оставил вратарю никаких шансов;

  • 86-я минута (1:1): «Хорезм» показал, что никогда не сдается — за 4 минуты до окончания основного времени Умидбек Султанов завершил красивую атаку голом, повергнув стадион в шоковое состояние;

  • 90+10-я минута (2:1): На последних секундах добавленного времени судья снова указал на точку; Сиаваш Хагназари вновь сыграл хладнокровно и, реализовав пенальти, подарил «горнякам» путевку в четвертьфинал;

  • 7-я команда четвертьфинала: Благодаря этому драматичному успеху алмалыкский клуб официально шагнул в стадию 1/4 финала Кубка Узбекистана.

Основные силы, вышедшие на зеленое поле: Составы

Футболисты, брошенные тренерами на этот принципиальный матч:

  • Состав АГМК: Хамидулло Абдунабиев (вратарь), Мирджамол Касымов, Гиорги Папава, Авазбек Улмасалиев, Дилшодбек Ахмадалиев, Абубакр Риза Турдалиев, Азиз Холмуродов, Нодирбек Абдураззоков, Ахмадулло Мукумжонов, Урош Коич и герой матча Сиаваш Хагназари;

  • Состав «Хорезма»: Умиджон Эргашев (вратарь), Аббосжон Отахонов, Нуржахон Музаффаров, Сардор Азимов, Рафаэль Таварес, Максим Ширяев, Суннатуллох Хамиджонов, Сухроб Иззатов, Азизжон Ахроров, Аброр Хосинов и Рафаэль Сабино Дос Сантос;

  • Проявившие мужество гости: Ургенчский клуб с легионерами и местной молодежью до конца боролся на равных против одного из лидеров Суперлиги.

Новые рубежи перед командой Мирджалола Касымова

Аналитические выводы, данные кубковым матчем:

  • Фактор Хагназари: Хладнокровие и лидерские качества иранского полузащитника спасли команду от неожиданного краха в кубке;

  • Звонок в обороне: Пропущенный на 86-й минуте гол и контратаки соперника в очередной раз показали наличие проблем с концентрацией в защитной линии АГМК;

  • Путь в четвертьфинал: Теперь подопечные Мирджалола Касымова продолжат шествие к главному кубковому трофею, и на следующих этапах их ждут еще более бескомпромиссные соперники.

Этот 100-минутный триллер в Алмалыке в очередной раз доказал, что статус фаворита в кубковых матчах существует только на бумаге и за каждую победу на поле нужно проливать пот.

По вашему мнению, повышает ли эта тяжелая победа, добытая на 90+10-й минуте, шансы АГМК на чемпионство в кубке, или команда Мирджалола Касымова может оступиться с такой игрой в четвертьфинале? Как вы оцениваете игру мужественно боровшегося «Хорезма»? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого зажигательного противостояния в Кубке Узбекистана со всеми любителями футбола и друзьями!

АГМКХорезмМирджалол КасымовСиаваш Хагназари
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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