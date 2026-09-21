«Мы заслуженно победили»: Мирджалол Касымов раскрыл секрет волевой победы в Заамине

·2·Спорт
«Мы заслуженно победили»: Мирджалол Касымов раскрыл секрет волевой победы в Заамине

В напряженном противостоянии в рамках 22-тура Суперлиги Узбекистана алмалыкский АГМК на выезде в Заамине сыграл против хозяев поля — «Согдианы», продемонстрировав истинную волю и характер. Пропустив гол в первом тайме и оказавшись на грани поражения, футболисты из Алмалыка перехватили инициативу во второй половине встречи и вырвали крайне важную и ценную гостевую победу со счетом 2:1.

После окончания матча главный тренер АГМК, легенда узбекского футбола Мирджалол Касымов принял участие в пресс-конференции, где открыто высказался о драматичном характере встречи, ошибке при стандартном положении, психологическом восстановлении команды во втором тайме и планах на будущее. Наставник высоко оценил мужество своих подопечных, проявленное до последних секунд, поблагодарил преданных болельщиков, приехавших поддержать команду из Алмалыка, и сообщил, что команда в отличном настроении отправляется на короткий отпуск в связи с днями ФИФА.

Какую же стратегическую выгоду в борьбе за призовые места получили подопечные Касымова после этой волевой виктории и какие важные испытания ждут АГМК после перерыва на матчи сборных?

«Ошибки, воля и отличное настроение»: Касымов на пресс-конференции

Самые важные мысли и заявления, озвученные наставником АГМК:

  • Ошибка в первом тайме: «Боролись две равные команды. В первом тайме мы пропустили гол со стандарта, и «Согдиана» не простила нашу ошибку»;

  • Воля во втором тайме: «Парни нашли в себе силы, взяли нити игры в свои руки, и мы заслуженно победили»;

  • Благодарность алмалыкским болельщикам: «Спасибо нашим фанатам, которые приехали из Алмалыка и поддержали нашу команду. Наши футболисты боролись до конца, и мы завоевали три очка»;

  • Короткий отпуск и планы: «Теперь начинаются сбор национальной команды и товарищеские матчи. В связи с этим мы уходим на короткий отпуск в отличном настроении, а затем снова начнем подготовку к играм».

Суперлига, 22-й тур: Статистика матча «Согдиана» — АГМК (1:2)

Протокол и основные данные матча в Заамине:

Показатели и аспекты

«Согдиана» (Хозяева)

АГМК (Гости)

Итоговый счет

1

2

Сценарий игры

Открыл счет со стандарта в 1-м тайме

Перехватил инициативу во 2-м тайме и забил 2 гола

Завоеванные очки

0 очков

3 очка (Важная гостевая победа)

Настроение и состояние

Обидное поражение

Отъезд в отпуск на позитивной волне

Оценка главного тренера

Не смог удержать победный счет

«Мы заслуженно победили»

Анализ специалистов: в чем сила команды Мирджалола Касымова?

Выводы спортивных аналитиков и экспертов национального футбола:

  • Привычка не сдаваться психологически: Умение АГМК переламывать ход игры на выезде, уступая в счете, свидетельствует о сформировавшемся в команде менталитете победителей;

  • Эффект тактических перестроений: Указания тренера в перерыве и полный контроль над центром поля стали решающим фактором в прорыве обороны соперника;

  • Золотые очки перед отпуском: Эта победа, добытая накануне сбора национальных команд, придает коллективу душевное спокойствие и облегчает подготовку к следующим турам.

Успех в Заамине в очередной раз доказал, что ведомый Мирджалолом Касымовым АГМК является одной из сильнейших и бескомпромиссных команд чемпионата.

А как считаете вы, помогут ли такие волевые матчи команды Мирджалола Касымова занять призовые места в текущем сезоне? Насколько большую роль сыграла тактика тренера в победе АГМК? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом самых интересных матчей узбекского футбола со всеми болельщиками!

АГМКСогдианаМирджалол Касымов22-й тур Суперлиги Узбекистана
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Лига Тебаса и Негрейры!»: клубное телевидение «Реала» разнесло судью дерби в пух и прах«Лига Тебаса и Негрейры!»: клубное телевидение «Реала» разнесло судью дерби в пух и прахСегодня, 06:39«Поздравляю с таким назначением!»: Моуринью раскритиковал судейство в дерби«Поздравляю с таким назначением!»: Моуринью раскритиковал судейство в дербиСегодня, 06:33Английская Премьер-лига: Манчестер Сити единоличный лидерАнглийская Премьер-лига: Манчестер Сити единоличный лидерСегодня, 00:31«Важная победа в Турине и ход Спаллетти»: «Ювентус» уверенно обыграл «Аталанту»!«Важная победа в Турине и ход Спаллетти»: «Ювентус» уверенно обыграл «Аталанту»!Вчера, 23:31«Мы не ожидали счёта 4:1»: Рузикул Бердыев раскрыл секреты победы в Андижане...«Мы не ожидали счёта 4:1»: Рузикул Бердыев раскрыл секреты победы в Андижане...Вчера, 23:29«Исторические 4:0 и триумф в Самарканде»: узбекские гроссмейстеры разгромили Венгрию!«Исторические 4:0 и триумф в Самарканде»: узбекские гроссмейстеры разгромили Венгрию!Вчера, 22:49
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым