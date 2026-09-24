«Четвертьфинал наш!»: Шавкатжон Болтаев одержал яркую победу на Азиатских играх

Представители сборной Узбекистана по боксу продолжают свое бескомпромиссное и победное шествие на КсКс летних Азиатских играх, принимающих городах Японии Айти и Нагоя. Защищающий честь нашей страны в весовой категории до 70 кг среди мужчин опытный мастер кожаной перчатки Шавкатджон Болтаев продемонстрировал яркое мастерство уже в своем первом бою на турнире. В крайне напряженном и жарком поединке в рамках стадии 1/8 финала нашему соотечественнику противостоял представитель Южной Кореи Ким Джунсу.

По итогам трех раундов упорного боя единогласным решением судей Болтаев одержал уверенную победу со счетом 4:1 и пробился в четвертьфинал соревнований, а корейский боксер был вынужден досрочно завершить свое участие в Азиатских играх. Напомним, что на этом престижном спортивном форуме мужская сборная Узбекистана ведет борьбу за континентальный трофей в 6, а женская сборная — в 5 весовых категориях. В этой же весовой категории до 70 кг честь сборной соседнего Казахстана защищает молодая звезда Торехан Сабирхан, что еще больше усиливает накал конкуренции.

По информации Федерации бокса Узбекистана, впереди болельщиков ждет еще одно долгожданное противостояние — бой между нашей соотечественницей Навбахор Хамидовой и южнокорейской спортсменкой Сеон Суджин среди женщин. Боксерские поединки продлятся до 2 октября, а сами Азиатские игры — до 4 октября. Ну что же, преодолеет ли Шавкатжон Болтаев барьер четвертьфинала, встретится ли в возможном главном поединке на ринге с казахстанцем Тореханом Сабирханом, и как узбекские боксеры покорят медальный пьедестал в Японии?

«Триумф со счетом 4:1, фактор Сабирхана и очередной корейский соперник»: 5 главных пунктов боя

Самые важные факты об успехе Шавкатжона Болтаева и повестке дня боксерского турнира:

Уверенный старт и путевка в четвертьфинал: Шавкатжон Болтаев победил Ким Джунсу в 1/8 финала со счетом 4:1 и вошел в восьмерку сильнейших;

Корейский боксер выбыл из турнира: Ким Джунсу не выдержал трехраундового прессинга и распрощался с боями в Айти-Нагое;

Огненная конкуренция в весе до 70 кг: Участие в данном дивизионе всемирно известного Торехана Сабирхана от лица Казахстана гарантирует жесткие бои за золотую медаль;

Очередное противостояние — Навбахор Хамидова на ринге: Любителей бокса ждет еще один бой Узбекистан–Южная Корея — поединок Хамидовой и Сеон Суджин;

Составы и календарь соревнований: Узбекистан представлен в 6 весах у мужчин и в 5 у женщин; финалы по боксу завершатся 2 октября.

«Айти-Нагоя-2026»: Аналитические показатели боя Шавкатжона Болтаева и Ким Джунсу

Параметры матча 1/8 финала и общая картина соревнований:

Показатели и критерии Шавкатжон Болтаев (Узбекистан) Ким Джунсу (Южная Корея) Весовая категория -70 кг -70 кг Стадия соревнований Бой 1/8 финала Бой 1/8 финала Динамика боя Инициативные атаки и серия точных ударов Защита и попытки контратаковать Итоговое решение судей Победа со счетом 4 : 1 Поражение Дальнейшая судьба на турнире Путевка в четвертьфинал (шаг к медалям) Покинул соревнования Главный потенциальный соперник Торехан Сабирхан (Казахстан) —

Боксерская экспертиза и анализ: Почему эта победа Болтаева дает команде стратегическое преимущество?

Выводы спортивных обозревателей и национального тренерского штаба:

Слом неудобного стиля корейской школы бокса: Южнокорейские спортсмены обычно считаются очень выносливыми, быстрыми и держащими непрерывный темп на протяжении трех раундов боксерами; то, что Болтаев сбил темп соперника и добился четкого превосходства со счетом 4:1, доказывает его высокую физическую подготовку;

Возможное центральное противостояние с Тореханом Сабирханом: В весе до 70 кг выступает Сабирхан, являющийся главной надеждой сборной Казахстана; каждая уверенная победа Болтаева закладывает основу для кульминационного финала казахско-узбекского боксерского дерби;

Баланс сборной и импульс побед: Для нашей национальной сборной, участвующей в турнире с 6 боксерами-мужчинами и 5 женщинами, выступление без потерь на начальных этапах является главным фактором удержания лидерства в медальном зачете;

Моральная поддержка Навбахор Хамидовой: Победа Болтаева над корейским соперником придает дополнительную уверенность и душевные силы Навбахор Хамидовой, которой предстоит помериться силами с Сеон Суджин.

Уверенная победа Шавкатжона Болтаева на японском ринге в очередной раз продемонстрировала лидирующие позиции узбекской школы бокса на континенте.

А как вы думаете, сможет ли Шавкатжон Болтаев обойти казахстанца Торехана Сабирхана в весовой категории до 70 кг и стать чемпионом Азиатских игр? Какого результата вы ждете от предстоящего боя Навбахор Хамидовой и Сеон Суджин? Оставляйте свои личные прогнозы в комментариях и делитесь статьей, посвященной очередному триумфу узбекских боксеров в Айти-Нагое, со всеми любителями спорта!