«Арсенал» вырвал сложную победу в гостях у «Ноттингем Форест» (видео)

·41·Спорт
«Арсенал» вырвал сложную победу в гостях у «Ноттингем Форест» (видео)

В рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги действующий чемпион — лондонский «Арсенал» провел выездной матч против боевитого «Ноттингем Форест» 18 октября в напряженном и бескомпромиссном противостоянии на стадионе «Сити Граунд» лондонцы одержали минимальную и крайне важную выездную победу со счетом 1:0.

Судьбу встречи решил единственный гол, забитый на 80-й минуте вышедшим на замену во втором тайме атакующим вингером Нони Мадуэке в ворота соперника.

Надежная оборона и решение на 80-й минуте

«Ноттингем Форест» оказал серьезное сопротивление чемпиону на своем поле:

  • Напряжение в первом тайме: Хозяева глубоко и организованно оборонялись, безошибочно нейтрализуя опасные атаки лидеров «канониров» Сака, Эдегора и Хаверца;

  • Удачные замены Артеты: В перерыве вместо Эзе на поле вышел Мадуэке, а на 66-й минуте Микель Артета провел сразу три замены (Тимбер, Мерино и Дьёкереш), максимально усилив давление в атаке;

  • Победный гол на 80-й минуте: Волна непрекращающихся атак принесла свои плоды на 80-й минуте — Нони Мадуэке переиграл голкипера хозяев Зельса, отправил мяч в сетку и обеспечил своей команде три золотых очка;

  • Уверенность Райи и защиты: В оставшееся время гости пресекли попытки соперника отыграться и сохранили свои ворота в неприкосновенности.

Протокол матча

АПЛ. 7-й тур

«Ноттингем Форест» — «Арсенал» 0:1

18 октября, «Сити Граунд».

Гол: Мадуэке (80).

Предупреждения: Уильямс (17), Мадуэке (53).

  • «Ноттингем Форест»: Зельс, Кунья (Вуд, 85), Диоманде, Мурильо, Муньос, Макейти (Хадсон-Одои, 85), Шлагер, Уильямс, Домингес (Сангаре, 74), Ндойе (Калимуэндо, 74), Делап.

  • «Арсенал»: Райя, Уайт (Тимбер, 66), Конса, Габриэл, Калафьори, Райс, Гимарайнс (Мерино, 66), Сака, Эдегор, Эзе (Мадуэке, 46), Хаверц (Дьёкереш, 66).

Турнирная таблица: возвращение на 2-е место

После этой победы чемпионская гонка в верхней части Английской Премьер-лиги еще больше обострилась:

  • «Арсенал» на 2-м месте с 18 очками: Лондонский клуб вернулся на 2-ю строчку турнирной таблицы и продолжает преследовать лидера «Манчестер Сити»с 21 очком, показывающего стопроцентный результат;

  • «Ноттингем Форест» в опасной зоне: Хозяева, набравшие всего 5 очков по ходу турнира, остаются на 18-м месте и продолжают борьбу за выживание.

АрсеналНоттингем ФорестНони МадуэкеМикель АртетаБукайо Сака
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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