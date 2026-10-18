«Арсенал» вырвал сложную победу в гостях у «Ноттингем Форест» (видео)
В рамках 7-го тура Английской Премьер-лиги действующий чемпион — лондонский «Арсенал» провел выездной матч против боевитого «Ноттингем Форест» 18 октября в напряженном и бескомпромиссном противостоянии на стадионе «Сити Граунд» лондонцы одержали минимальную и крайне важную выездную победу со счетом 1:0.
Судьбу встречи решил единственный гол, забитый на 80-й минуте вышедшим на замену во втором тайме атакующим вингером Нони Мадуэке в ворота соперника.
Надежная оборона и решение на 80-й минуте
«Ноттингем Форест» оказал серьезное сопротивление чемпиону на своем поле:
Напряжение в первом тайме: Хозяева глубоко и организованно оборонялись, безошибочно нейтрализуя опасные атаки лидеров «канониров» Сака, Эдегора и Хаверца;
Удачные замены Артеты: В перерыве вместо Эзе на поле вышел Мадуэке, а на 66-й минуте Микель Артета провел сразу три замены (Тимбер, Мерино и Дьёкереш), максимально усилив давление в атаке;
Победный гол на 80-й минуте: Волна непрекращающихся атак принесла свои плоды на 80-й минуте — Нони Мадуэке переиграл голкипера хозяев Зельса, отправил мяч в сетку и обеспечил своей команде три золотых очка;
Уверенность Райи и защиты: В оставшееся время гости пресекли попытки соперника отыграться и сохранили свои ворота в неприкосновенности.
Протокол матча
АПЛ. 7-й тур
«Ноттингем Форест» — «Арсенал» 0:1
18 октября, «Сити Граунд».
Гол: Мадуэке (80).
Предупреждения: Уильямс (17), Мадуэке (53).
«Ноттингем Форест»: Зельс, Кунья (Вуд, 85), Диоманде, Мурильо, Муньос, Макейти (Хадсон-Одои, 85), Шлагер, Уильямс, Домингес (Сангаре, 74), Ндойе (Калимуэндо, 74), Делап.
«Арсенал»: Райя, Уайт (Тимбер, 66), Конса, Габриэл, Калафьори, Райс, Гимарайнс (Мерино, 66), Сака, Эдегор, Эзе (Мадуэке, 46), Хаверц (Дьёкереш, 66).
Турнирная таблица: возвращение на 2-е место
После этой победы чемпионская гонка в верхней части Английской Премьер-лиги еще больше обострилась:
«Арсенал» на 2-м месте с 18 очками: Лондонский клуб вернулся на 2-ю строчку турнирной таблицы и продолжает преследовать лидера «Манчестер Сити»с 21 очком, показывающего стопроцентный результат;
«Ноттингем Форест» в опасной зоне: Хозяева, набравшие всего 5 очков по ходу турнира, остаются на 18-м месте и продолжают борьбу за выживание.
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