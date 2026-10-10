«Арсенал» обыграл «Лидс» и накалил борьбу за лидерство

В рамках 6-го тура Английской Премьер-лиги подопечные Микеля Артеты показали настоящий характер на своем поле. Нуждавшийся в реабилитации перед своими болельщиками после поражения от «Брайтона», «Арсенал» принял крепкий «Лидс» и добился волевой победы со счетом 2:1.

Если первый тайм завершился безголевой ничьей, то во второй 45-минутке болельщики стали свидетелями бурной и напряженной борьбы.

Драматизм второго таймов и 8-минутный камбэк

Судьба встречи решилась благодаря острым атакам после перерыва и тактическим решениям тренеров:

Неожиданный гол «Лидса» (55-я минута): Гости открыли счет в контратаке благодаря точному удару Джеймса Джастина, на мгновение погрузив трибуны «Эмирейтс» в тишину;

Ответный удар Калафьори (62-я минута): Всего через 7 минут после пропущенного мяча итальянский защитник «канониров» Риккардо Калафьори восстановил равновесие и вернул свою команду в игру;

Тройная замена Артеты и победный гол (70-я минута): Вышедший на замену на 63-й минуте бразилец Бруно Гимараэс спустя 7 минут забил решающий гол, принесший хозяевам ценную победу. В оставшиеся минуты гости не смогли сравнять счет.

Ситуация в турнирной таблице

Эта победа имела важное стратегическое значение для «Арсенала» в чемпионской гонке:

Второе место укреплено: «Арсенал», доведя количество своих очков до 15 , уверенно идет на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ;

«Лидс» остался в первой пятерке: А «Лидс», хорошо начавший сезон, с 9 очками занимает 5-ю строчку.

Протокол матча и составы

АПЛ. 6-й тур «Арсенал» — «Лидс» 2:1 Голы: Калафьори (62), Гимараэс (70) — Джастин (55).

«Арсенал»: Райя, Уайт (Декереш, 63), Габриэл, Конса, Калафьори, Льюис-Скелли (Тимбер, 63), Райс, Сака, Эдегор, Мадуэке, Хаверц (Гимараэс, 63).

«Лидс»: Траффорд, Эльведи, Джастин (Нмеча, 79), Мухаремович, Танака (Ааронсон, 71), Богл, Ампаду, Гудмундссон, Окафор, Уилсон, 71), Штах, Калверт-Льюин.

Команда Микеля Артеты успешно преодолела это трудное испытание и с приподнятым настроением отправляется на центральные матчи следующих недель.