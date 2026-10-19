Объявлены самые богатые футболисты сезона 2026/2027 — Роналду абсолютный лидер

Авторитетное финансовое издание мира Форбес опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в сезоне 2026/2027. Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср», 41-летний Криштиану Роналду в очередной раз закрепил за собой статус самого высокооплачиваемого спортсмена планеты.

Ожидается, что общий сезонный доход португальской звезды составит умопомрачительные 300 миллионов долларов, что ровно в два раза превышает показатели его постоянного соперника Лионеля Месси.

Финансовая империя Роналду: откуда поступают деньги?

Аналитики Форбес при подсчете доходов спортсменов учитывали не только официальный контракт с клубом, но и коммерческие соглашения за пределами поля:

Рекордная выплата от «Аль-Насра»: Годовая зарплата и дополнительные бонусы Роналду в саудовском клубе составляют в общей сложности 250 миллионов долларов ;

Реклама и личный бизнес: Спонсорские контракты, личные бренды и инвестиции приносят португальскому бомбардиру еще 50 миллионов долларов чистой прибыли;

Отстранение от сборной: К слову, недавно 41-летний Роналду был временно отстранен от матчей сборной Португалии из-за самовольного ухода из расположения национальной команды без официального разрешения, однако это никак не повлияло на его коммерческую стоимость.

Рейтинг Форбес: 10 самых высокооплачиваемых футболистов

Десятка лидеров среди звезд мирового футбола с самыми высокими доходами выглядит следующим образом:

Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 300 млн долларов; Лионель Месси («Интер Майами») — 145 млн долларов; Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 100 млн долларов; Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 85 млн долларов; Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 76 млн долларов; Ламин Ямаль («Барселона») — 55 млн долларов; Садио Мане («Аль-Наср») — 54 млн долларов; Джуд Беллингем («Реал Мадрид») — 45 млн долларов; Харри Кейн («Бавария») — 42 млн долларов; Мохамед Салах («Трабзонспор») — 40 млн долларов.

Как видно из списка, лига Саудовской Аравии и американский чемпионат MLS в очередной раз доказывают, что по выплатам баснословных зарплат своим звездам они ничуть не уступают европейским грандам.