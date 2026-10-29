Спор между ФИФА и саудовской лигой исчерпан: спорный гол Роналду официально засчитан

·137·Спорт
Спор между ФИФА и саудовской лигой исчерпан: спорный гол Роналду официально засчитан

Разногласия вокруг авторства второго гола, забитого в матче между командами «Ан-Наср» и «Аль-Фейсали» в рамках Про-лиги Саудовской Аравии, официально разрешены. Ситуация, которая изначально трактовалась по-разному международными и местными организациями, была тщательно пересмотрена специальной комиссией.

По результатам проверки было официально подтверждено, что гол не является автоголом, а полностью записан на личный счет португальской звезды Криштиану Роналду.

Причина разногласий и проверка комиссии

Споры вокруг этой ситуации возникли по следующим причинам:

  • Противоречия в записях ФИФА и чемпионата: После завершения матча в официальном протоколе чемпионата Саудовской Аравии гол был записан на счет португальского бомбардира, однако в системе ФИФА эпизод изначально был зафиксирован как автогол соперника;

  • Вмешательство дисциплинарной комиссии: Как сообщил в социальных сетях инсайдер и журналист Абдулазиз аль-Мурайсель, специальная комиссия Про-лиги по контролю за соблюдением правил детально пересмотрела эпизод со всех ракурсов видеокамер;

  • Официальное заключение: Члены комиссии, установив траекторию мяча и то, что финальный удар принадлежал именно нападающему, завершили все официальные процедуры по присуждению авторства гола Роналду;

  • Информирование футболиста: Согласно сообщению источника, о принятом официальном решении был лично уведомлен и сам Криштиану Роналду.

Исторический рубеж: 982-й гол в карьере

Данное официальное решение еще больше приблизило звездного футболиста к его историческому рекорду:

  • Статистика восстановлена: Благодаря тому, что этот гол был засчитан, количество официальных голов в профессиональной карьере Криштиану Роналду достигло 982;

  • Стремление к 1000 голов: Форварду осталось забить всего 18 мячей, чтобы покорить невиданную в истории футбола отметку в 1000 голов;

  • Значение для «Ан-Насра»: Каждый забитый мяч не только укрепляет турнирное положение клуба в чемпионате, но и служит повышению престижа саудовского футбола на мировом уровне.

Криштиану Роналду уверенно движется на поле не только к победе команды, но и к установлению вечного рекорда в летописи мирового футбола.

Криштиану РоналдуАн-НасрПро-лига Саудовской Аравии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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