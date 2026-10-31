«Ан-Наср» прибыл в Ташкент: почему Роналду и еще 2 звезды не сыграют против «Пахтакора»?

·83·Спорт
«Ан-Наср» прибыл в Ташкент: почему Роналду и еще 2 звезды не сыграют против «Пахтакора»?

Гранд саудовского футбола — клуб «Ан-Наср» — сегодня, 31 октября, прибыл в Ташкент. Однако главная новость, которую с нетерпением ждали тысячи столичных любителей футбола, принесла болельщикам разочарование: главная звезда команды, 41-летний португальский бомбардир Криштиану Роналду, отсутствует в составе делегации, прилетевшей в Ташкент.

Согласно сообщению авторитетного саудовского издания Арриядиях, главный тренер Анге Постекоглу принял решение провести серьезную ротацию состава на этот выезд.

Трио звезд, не прилетевших в Ташкент

Австралийский специалист Анге Постекоглу, учитывая плотный график и высокое давление в чемпионате Саудовской Аравии, решил предоставить отдых сразу трем ключевым игрокам в поездке в Ташкент:

  • Криштиану Роналду: легендарный португальский нападающий не был включен в итоговую заявку на матч в Ташкенте;

  • Кингсли Коман: французский вингер команды также не полетел в Узбекистан;

  • Мохамед Симакан: защитник, являющийся основной опорой центра обороны, также пропустит ташкентский поединок.

«Пахтакор» — «Ан-Наср»: время матча и положение в турнире

Детали центрального противостояния в рамках 4-го тура Западной зоны Элитной Лиги чемпионов АФК выглядят следующим образом:

  • Дата и время матча: 2 ноября, в 18:45 по ташкентскому времени;

  • Положение «Пахтакора»: по результатам прошедших 3 туров «львы» с 2 очками занимают 12-ю строчку турнирной таблицы;

  • Положение «Ан-Насра»: клуб из Эр-Рияда после 3 туров набрал 3 очка и занимает 9-е место.

«Ан-Наср» в центре борьбы в Про-лиге Саудовской Аравии

Подопечные Постекоглу демонстрируют очень мощный и уверенный темп во внутреннем чемпионате:

  • 9 побед в 11 матчах: с начала сезона риядцы одержали победу в 9 из 11 встреч;

  • Гонка лидеров: команда с 28 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице, имея равное количество очков с лидером чемпионата — «Аль-Кадисией» (28 очков).

Высокая интрига в борьбе за чемпионство во внутреннем первенстве стала основным фактором, вынудившим тренерский штаб «Ан-Насра» поберечь основные силы в матче Элитной ЛЧ в Ташкенте.

Ан-НасрПахтакорКриштиану РоналдуЛига чемпионов АФК
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Футбольный праздник в Ташкенте: ожидается, что Криштиану Роналду сыграет на стадионе «Пахтакор»Футбольный праздник в Ташкенте: ожидается, что Криштиану Роналду сыграет на стадионе «Пахтакор»29 октября 20:59Почему Александр Усик стал ярым поклонником Криштиану Роналду?Почему Александр Усик стал ярым поклонником Криштиану Роналду?Сегодня 20:13Громкая новость: Криштиану договорился с тренером и возвращается в сборную?Громкая новость: Криштиану договорился с тренером и возвращается в сборную?27 октября 10:20Окончательное решение по спорному голу Роналду: он записал на свой счет еще один мячОкончательное решение по спорному голу Роналду: он записал на свой счет еще один мяч26 октября 22:07Абсолютный рекорд в истории футбола: доходы Роналду превысили 2 миллиарда долларовАбсолютный рекорд в истории футбола: доходы Роналду превысили 2 миллиарда долларов22 октября 22:47Роналду высказался о победе над «Нефтчи» и своем 981-м голеРоналду высказался о победе над «Нефтчи» и своем 981-м голе13 октября 07:05
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»