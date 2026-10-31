«Ан-Наср» прибыл в Ташкент: почему Роналду и еще 2 звезды не сыграют против «Пахтакора»?

Гранд саудовского футбола — клуб «Ан-Наср» — сегодня, 31 октября, прибыл в Ташкент. Однако главная новость, которую с нетерпением ждали тысячи столичных любителей футбола, принесла болельщикам разочарование: главная звезда команды, 41-летний португальский бомбардир Криштиану Роналду, отсутствует в составе делегации, прилетевшей в Ташкент.

Согласно сообщению авторитетного саудовского издания Арриядиях, главный тренер Анге Постекоглу принял решение провести серьезную ротацию состава на этот выезд.

Трио звезд, не прилетевших в Ташкент

Австралийский специалист Анге Постекоглу, учитывая плотный график и высокое давление в чемпионате Саудовской Аравии, решил предоставить отдых сразу трем ключевым игрокам в поездке в Ташкент:

Криштиану Роналду: легендарный португальский нападающий не был включен в итоговую заявку на матч в Ташкенте;

Кингсли Коман: французский вингер команды также не полетел в Узбекистан;

Мохамед Симакан: защитник, являющийся основной опорой центра обороны, также пропустит ташкентский поединок.

«Пахтакор» — «Ан-Наср»: время матча и положение в турнире

Детали центрального противостояния в рамках 4-го тура Западной зоны Элитной Лиги чемпионов АФК выглядят следующим образом:

Дата и время матча: 2 ноября, в 18:45 по ташкентскому времени;

Положение «Пахтакора»: по результатам прошедших 3 туров «львы» с 2 очками занимают 12-ю строчку турнирной таблицы;

Положение «Ан-Насра»: клуб из Эр-Рияда после 3 туров набрал 3 очка и занимает 9-е место.

«Ан-Наср» в центре борьбы в Про-лиге Саудовской Аравии

Подопечные Постекоглу демонстрируют очень мощный и уверенный темп во внутреннем чемпионате:

9 побед в 11 матчах: с начала сезона риядцы одержали победу в 9 из 11 встреч;

Гонка лидеров: команда с 28 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице, имея равное количество очков с лидером чемпионата — «Аль-Кадисией» (28 очков).

Высокая интрига в борьбе за чемпионство во внутреннем первенстве стала основным фактором, вынудившим тренерский штаб «Ан-Насра» поберечь основные силы в матче Элитной ЛЧ в Ташкенте.