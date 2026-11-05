Прощальное послание Криштиану Роналду, растрогавшее мир: слова от сердца к народу Португалии

Нападающий саудовского клуба «Ан-Наср», легенда футбола Криштиану Роналду объявил, что решение завершить карьеру в национальной сборной Португалии стало одним из самых тяжелых в его жизни. 41-летний бомбардир опубликовал в своих социальных сетях эмоциональное видеообращение, в котором заявил, что пришло время поставить точку в великом пути, начавшемся еще в 2003 году, и передать эстафету новому поколению.

В своей речи Роналду подчеркнул, что это решение продиктовано не только спортивной логикой, но и велением сердца, выразив благодарность всему португальскому народу и миллионам болельщиков.

«Футбол — это не просто игра, футбол — это люди»

Обращение легендарного игрока было наполнено не только статистикой, но и глубокими человеческими ценностями:

Священный номер и капитанская повязка: «Я хочу обратиться к народу Португалии. Пришло время вернуть футболку с номером 7 и капитанскую повязку национальной сборной. Они принадлежали не только мне, но и всем нам. Носить эту форму и защищать её на протяжении 23 лет было для меня величайшей честью», — сказал футболист;

Выбор, сделанный сердцем: «Это было непростое решение. Ведь некоторые вопросы невозможно решить только разумом — здесь говорит сердце. Оглядываясь назад, я вижу не только матчи, голы и трофеи, но и людей. Футбол — это люди»;

Истинное наследие: «Голы могут быть забыты, кубки отправлены в музеи, а рекорды когда-нибудь побиты. Но память и чувства в сердцах людей время стереть не в силах. Если я хоть раз заставил вас улыбнуться, если благодаря моему голу вы обняли близкого человека, забыли о своих тревогах или почувствовали гордость за свою страну, значит, всё это было не зря».

23 года великого правления: от дебюта до вершин

Показатели Криштиану Роналду на международной арене, несомненно, останутся недосягаемой планкой на долгие годы:

Первый шаг против Казахстана: Его дебют в футболке национальной сборной состоялся 20 августа 2003 года в матче против Казахстана;

Мировой рекорд: За 23 года в составе Португалии Роналду провел в общей сложности 234 матча и забил в ворота соперников 146 голов — это абсолютный мировой рекорд для национальных сборных всех времен;

Исторические победы: В качестве капитана нападающий принес своей стране первую крупную победу в истории — Евро-2016 и дважды завоевал главный трофей Лиги наций УЕФА.

В завершение своей речи Роналду выразил доверие новым молодым игрокам Португалии, призвав их не сдаваться и стремиться к покорению вершин, которые еще никто не достигал.