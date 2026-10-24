Международный центр спортивных исследований (КИЭС Футбалл Обсерваторй) представил новый аналитический отчёт, посвящённый самым быстрым футболистам, выступающим в Лиге чемпионов УЕФА.

Согласно результатам этого авторитетного исследования, игрок английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов был признан непревзойдённым и самым быстрым центральным защитником Европы на своей позиции.

Показатель Хусанова в 35,8 км/ч: Как был зафиксирован рекорд?

В рейтинге среди центральных защитников Хусанов своей феноменальной скоростью оставил позади звёзд топовых команд:

Максимальная скорость: Узбекский футболист развил на поле скорость 35,8 километра в час , заняв абсолютное 1-е место на своей позиции;

Опережение конкурентов: Хусанов обогнал даже Микки ван де Вена из «Тоттенхэма», который считается одним из самых стремительных защитников Европы;

Быстрее даже нападающих: Его показатель оказался выше максимальной скорости Килиана Мбаппе (35,7 км/ч), который лидировал среди центральных нападающих.

Кто лидирует на других позициях?

Аналитики КИЭС сформировали топ-20 игроков с самыми высокими скоростными показателями по пяти отдельным амплуа:

Фланговые вингеры: Титул самого быстрого бегуна турнира достался представителю «Ньюкасла» Энтони Гордону — его максимальный показатель достиг 37,9 километра в час ;

Крайние защитники: В этом направлении лидируют представители ПСЖ, в частности, Ашраф Хакими зафиксировал скорость 36,4 километра в час , за ним следует Нуну Мендеш;

Центральные полузащитники: Молодой талант «Тоттенхэма» Арчи Грей стал лидером дивизиона со скоростью 34,8 километра в час ;

Центральные нападающие: Звезда «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе был признан самым быстрым среди форвардов с результатом 35,7 километра в час.

«Звёзды, пешком ходящие по полю»: Анализ распределения скорости

В исследовании тщательно изучалась не только максимальная скорость, но и расстояние, пройденное игроками по скоростным категориям. Среди 100 отобранных футболистов была выявлена интересная тенденция:

Больше всего ходьбы на низкой скорости (менее 7 км/ч): В этой категории лидировали центральные нападающие. Килиан Мбаппе провёл медленным шагом и пешком 43,5 процента от общей дистанции, пройденной им на поле, Виктор Осимхен — 41,9 процента , а Луис Суарес — 40,1 процента ;

Неутомимые полузащитники: Футболистами, которые меньше ходили пешком по полю и постоянно двигались на высоком темпе, стали центральные полузащитники — Хакон Эвъен (23,0%), Жоау Симоэш (24,1%) и Лукас Бергвалл (25,2%).

То, что Абдукодир Хусанов смог объединить высокую позиционную чуткость, свойственную самым современным защитникам, с бесподобной скоростью, ещё раз доказывает рост его роли в обороне «Манчестер Сити».