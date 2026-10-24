35,8 км/ч: в исследовании КИЭС защитник «Манчестер Сити» Хусанов установил рекорд
Международный центр спортивных исследований (КИЭС Футбалл Обсерваторй) представил новый аналитический отчёт, посвящённый самым быстрым футболистам, выступающим в Лиге чемпионов УЕФА.
Согласно результатам этого авторитетного исследования, игрок английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов был признан непревзойдённым и самым быстрым центральным защитником Европы на своей позиции.
Показатель Хусанова в 35,8 км/ч: Как был зафиксирован рекорд?
В рейтинге среди центральных защитников Хусанов своей феноменальной скоростью оставил позади звёзд топовых команд:
Максимальная скорость: Узбекский футболист развил на поле скорость 35,8 километра в час, заняв абсолютное 1-е место на своей позиции;
Опережение конкурентов: Хусанов обогнал даже Микки ван де Вена из «Тоттенхэма», который считается одним из самых стремительных защитников Европы;
Быстрее даже нападающих: Его показатель оказался выше максимальной скорости Килиана Мбаппе (35,7 км/ч), который лидировал среди центральных нападающих.
Кто лидирует на других позициях?
Аналитики КИЭС сформировали топ-20 игроков с самыми высокими скоростными показателями по пяти отдельным амплуа:
Фланговые вингеры: Титул самого быстрого бегуна турнира достался представителю «Ньюкасла» Энтони Гордону — его максимальный показатель достиг 37,9 километра в час;
Крайние защитники: В этом направлении лидируют представители ПСЖ, в частности, Ашраф Хакими зафиксировал скорость 36,4 километра в час, за ним следует Нуну Мендеш;
Центральные полузащитники: Молодой талант «Тоттенхэма» Арчи Грей стал лидером дивизиона со скоростью 34,8 километра в час;
Центральные нападающие: Звезда «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе был признан самым быстрым среди форвардов с результатом 35,7 километра в час.
«Звёзды, пешком ходящие по полю»: Анализ распределения скорости
В исследовании тщательно изучалась не только максимальная скорость, но и расстояние, пройденное игроками по скоростным категориям. Среди 100 отобранных футболистов была выявлена интересная тенденция:
Больше всего ходьбы на низкой скорости (менее 7 км/ч): В этой категории лидировали центральные нападающие. Килиан Мбаппе провёл медленным шагом и пешком 43,5 процента от общей дистанции, пройденной им на поле, Виктор Осимхен — 41,9 процента, а Луис Суарес — 40,1 процента;
Неутомимые полузащитники: Футболистами, которые меньше ходили пешком по полю и постоянно двигались на высоком темпе, стали центральные полузащитники — Хакон Эвъен (23,0%), Жоау Симоэш (24,1%) и Лукас Бергвалл (25,2%).
То, что Абдукодир Хусанов смог объединить высокую позиционную чуткость, свойственную самым современным защитникам, с бесподобной скоростью, ещё раз доказывает рост его роли в обороне «Манчестер Сити».
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