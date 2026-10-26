С математической точностью объявлено, кто именно должен получить «Золотой мяч» 2026 года

·70·Спорт
С математической точностью объявлено, кто именно должен получить «Золотой мяч» 2026 года

Один из самых авторитетных спортивных аналитических центров мира — Международный центр спортивных исследований (КИЭС Футбалл Обсерваторй) — представил свой всеобъемлющий научный рейтинг в преддверии вручения «Золотого мяча» (Баллон д'Ор) 2026 года. Согласно математическим расчетам организации и методологии Импект, обладателем «Золотого мяча» в этом году должен стать вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль.

Этот престижный рейтинг, как и в прошлом году, был сформирован на основе показателей 50 полевых игроков, продемонстрировавших наиболее стабильные и результативные результаты по ходу сезона. Церемония вручения награды состоится сегодня, вечером 26 октября, в Лондоне.

Критерии анализа: почему именно Ламин Ямаль?

Рейтинг КИЭС Футбалл Обсерваторй опирается не на эмоции, а на точные статистические показатели:

  • Три основных критерия: Аналитики учитывали методологию Импект, оценивающую действия игроков по восьми технико-тактическим аспектам, уровень конкуренции (сложность) матчей, в которых принимал участие футболист, а также зафиксированные итоговые результаты;

  • Лидер два года подряд: Как и в 2025 году, в анализе 2026 года Ламин Ямаль занял абсолютное первое место с 95,8 балла как самый полезный и сильный футболист планеты;

  • Нападающие «Баварии» в тройке лидеров: Вторую и третью строчки заняли звезды мюнхенской «Баварии» — Майкл Олисе (93,9 балла) и Гарри Кейн (90,5 балла).

Позиции Месси, Мбаппе и Холанда

Расположение звезд в первой десятке рейтинга привлекает внимание экспертов:

  • Трио с одинаковыми показателями: Легендарный Лионель Месси («Интер Майами»), Дезире Дуэ («ПСЖ») и Килиан Мбаппе («Реал») набрали одинаковое количество баллов — 90,4, разделив 4, 5 и 6-е места соответственно;

  • Завершение топ-10: Хвича Кварацхелия («ПСЖ», 90,3) и Педри («Барселона», 90,3) заняли места в восьмерке сильнейших, а Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Пау Кубарси («Барселона») с 90,0 баллами замкнули десятку лучших;

  • Другие звезды ниже: Лидер «Реала» Винисиус Жуниор (89,8 балла) остался на 13-м месте, а Джуд Беллингем (84,4 балла) — на 39-м. Также Родри занял 14-ю позицию, Рафинья — 19-ю, Усман Дембеле — 27-ю, а Деклан Райс — 45-ю.

10 лучших футболистов 2026 года по версии КИЭС

Место

Футболист

Клуб

Баллы КИЭС

1

Ламин Ямаль

«Барселона»

95,8

2

Майкл Олисе

«Бавария»

93,9

3

Гарри Кейн

«Бавария»

90,5

4

Лионель Месси

«Интер Майами»

90,4

5

Дезире Дуэ

«ПСЖ»

90,4

6

Килиан Мбаппе

«Реал Мадрид»

90,4

7

Хвича Кварацхелия

«ПСЖ»

90,3

8

Педри

«Барселона»

90,3

9

Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити»

90,0

10

Пау Кубарси

«Барселона»

90,0

Главная интрига для футбольных болельщиков всего мира заключается в том, насколько мнение международных судей и голосующих на сегодняшней официальной церемонии в Лондоне совпадет с этим научным выводом центра КИЭС.

Ламин ЯмальЗолотой мячCIES Football ObservatoryБарселона
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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