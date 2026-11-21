Планы «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно постепенно проясняются. Клуб намерен продать или отдать в аренду некоторых футболистов, продлить контракты с рядом лидеров и усилить позицию правого защитника. Этот процесс может повлиять и на задачи Абдукодира Хусанова в команде.

Ожидается, что в январское трансферное окно «Манчестер Сити» примет ряд решений, направленных на реорганизацию состава. Будущее некоторых игроков в клубе под вопросом, в то время как другие исполнители планируются к сохранению в команде на основе долгосрочных контрактов.

Издание манкитйкоре.ком, освещающее деятельность «Сити», опубликовало аналитический материал о зимних трансферных планах клуба, возможных уходах, новых контрактах и потенциальных приобретениях.

Один из самых примечательных аспектов статьи — трансферные действия по поиску правого защитника. Если клуб приобретет профильного игрока на эту позицию, основная задача Абдукодира Хусанова может сместиться в центр обороны.

Матео Ковачич и Райан Аит-Нури могут уйти

«Манчестер Сити» может покинуть ряд игроков, в верхней части списка которых находятся Матео Ковачич и Райан Аит-Нури.

32-летний хорватский полузащитник Матео Ковачич в текущем сезоне Премьер-лиги вышел на поле всего в трех матчах. Его действующий контракт с клубом истекает следующим летом. Помимо Ковачича, близится завершение контракта и у 34-летнего вратаря Маркуса Беттинелли, однако он еще ни разу не появлялся в составе «Сити».

После летних трансферов шансы Ковачича на попадание в основной состав еще больше сократились. Сообщается, что «Манчестер Сити» потратил более 300 миллионов фунтов стерлингов на усиление полузащиты, подписав таких игроков, как Энцо Фернандес, Эллиот Андерсон и Айюб Буадди.

Интерес к хорватскому футболисту проявляет турецкий «Фенербахче». С января Ковачич, как игрок, у которого остается менее шести месяцев до конца контракта, получит право подписывать предварительные соглашения с зарубежными клубами. При этом «Сити» может рассмотреть вариант его продажи уже зимой, если поступит достойное предложение.

Аит-Нури хочет покинуть клуб ради регулярной игровой практики

Алжирский левый защитник Райан Аит-Нури также пересматривает свое будущее в «Манчестер Сити».

Под руководством Энцо Марески футболист не провел ни минуты в десяти матчах Премьер-лиги. Он принял участие в четырех играх Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, сыграв в общей сложности 168 минут и отдав три голевые передачи.

Однако Аит-Нури остается в иерархии после Йошко Гвардиола и Нико О'Рейли. В некоторых матчах он даже не попадал в заявку.

Желание получать регулярную игровую практику заставило футболиста задуматься об уходе из клуба. «Ювентус» рассматривает возможность аренды игрока в январе. Из-за ограниченных финансовых возможностей итальянского клуба вариант с арендой считается наиболее приемлемым.

Также интерес к Аит-Нури проявляет «Наполи». «Барселона» следит за ситуацией алжирца из-за возможного ухода Алехандро Бальде. «Манчестер Юнайтед» также возобновил интерес к его трансферу.

Ситуация Аит-Нури в сборной также усложнилась. Он не был вызван в национальную команду Алжира. Тренер сборной Брахим Хемдани подчеркнул, что решения, связанные с футболистом, принимаются исходя из интересов команды.

«В отношении Райана нет никаких проблем или дисциплинарных мер. Обсуждения в раздевалке остаются конфиденциальными, но мои решения принимаются исключительно исходя из баланса и благополучия команды», — сказал тренер.

За Йошко Гвардиола борются топ-клубы Европы

К 24-летнему Йошко Гвардиолу проявляют интерес ряд крупных европейских клубов. «Барселона» рассматривает хорватского защитника как одного из главных кандидатов на усиление центральной линии обороны. Еще один вариант каталонского клуба — игрок «Баварии» Джонатан Та.

Однако вероятность ухода Гвардиола из «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно невелика. Источники в Испании также считают, что осуществить такой трансфер в январе сложно. «Барселоне», возможно, придется сначала продать некоторых игроков из своего состава, чтобы совершить покупку.

Гвардиолом также интересуются ПСЖ, «Ливерпуль», «Бавария» и «Челси». Некоторые из них готовы изучить финансовые условия трансфера, если «Сити» решит продать футболиста в будущем.

Хорватский защитник в июле продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2031 года. Его рыночная стоимость оценивается примерно в 64 миллиона фунтов стерлингов.

Будет заключен новый контракт с Матеушем Нунешем

«Манчестер Сити» близок к подписанию нового трехлетнего контракта с одним из ключевых игроков команды Матеушем Нунешем.

Португальский футболист, приобретенный у «Вулверхэмптона» за 53 миллиона фунтов стерлингов, стал важным исполнителем, выполняя в том числе функции правого защитника. Сообщается, что его текущий контракт истекает в конце нынешнего сезона.

Новое соглашение предусматривает увеличение зарплаты футболиста как минимум на 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В результате базовая зарплата Нунеша может достичь 150 тысяч фунтов стерлингов.

Клуб рассматривает сохранение футболиста как важную часть долгосрочных планов.

Абдукодир Хусанов может вернуться в центр обороны

«Манчестер Сити» также планирует усилить позицию правого защитника. Это может повлиять на задачи узбекистанца Абдукодира Хусанова в команде.

В летнее трансферное окно «Сити» не приобрел профильного игрока на эту позицию и использовал Хусанова в качестве дублера Матеуша Нунеша. Защитник сборной Узбекистана способен уверенно играть и на правом фланге, однако его основная позиция — центральный защитник.

По мнению аналитиков, Хусанов может полностью раскрыть свои сильные стороны именно в центре обороны. Если будет осуществлен отдельный трансфер правого защитника, для узбекского футболиста будет создана возможность регулярно играть в центре защиты.

В списке потенциальных покупок «Сити» также значится игрок «Челси» Мало Гюсто. 23-летний французский футболист играл в «Челси» под руководством Энцо Марески. Он может быть открыт для трансфера, так как испытывает трудности с конкуренцией за место в основном составе своей нынешней команды.

Ожидается, что «Сити» будет конкурировать за Гюсто с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», «Атлетико Мадрид», «Миланом», «Комо» и «РБ Лейпциг». В качестве запасного варианта клуб также следит за игроком «Ньюкасла» Тино Ливраменто.

Если «Манчестер Сити» осуществит трансфер правого защитника, это может расширить возможности Хусанова в центре обороны.

Трансфер Исмаэло Ганиу может быть отложен до лета

21-летний центральный защитник «Ланса» Исмаэло Ганиу также находится под наблюдением скаутов «Манчестер Сити». Интерес к футболисту французского клуба проявляют также английские «Челси», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Фулхэм» и «Брентфорд».

Трансферная стоимость Ганиу оценивается примерно в 25,5 миллионов фунтов стерлингов или 30 миллионов евро. Сообщается, что из-за травмы колена футболист не сможет выходить на поле в течение нескольких недель.

По этой причине высока вероятность того, что его трансфер состоится летом 2027 года, а не в январе.

На 20 января 2027 года запланирован матч «Манчестер Сити» с «Лансом» в рамках Лиги чемпионов. Этот поединок может позволить скаутам клуба понаблюдать за футболистом вживую.

Карьера Ганиу в «Лансе» вызывает особый интерес у «Сити». Абдукодир Хусанов также переехал в Манчестер именно из этого французского клуба, и этот трансфер стал важным этапом в карьере узбекского защитника в европейском футболе.

За Стивеном Мфуни следят ПСЖ и «Бавария»

«Манчестер Сити» пытается сохранить в команде 18-летнего центрального защитника Стивена Мфуни. ПСЖ и «Бавария» следят за потенциалом молодого футболиста.

Мфуни в настоящее время выступает на правах аренды за «Ковентри Сити» и трижды выходил в основном составе в матчах Премьер-лиги.

Его контракт с «Сити» может истечь в текущем сезоне. Однако у клуба есть опция продления контракта, и руководство работает над предложением футболисту долгосрочного соглашения.

Эрлинг Холанд не покинет «Сити»

Крупные европейские клубы также следят за Эрлингом Холандом. Однако уход норвежского нападающего из «Манчестер Сити» пока не рассматривается как реальный трансферный сценарий.

Контракт Холанда с клубом действует до июня 2034 года. Несмотря на сообщения о возможном трансфере, связанном с «Барселоной», окружение футболиста заявляет, что такой переход не обсуждается.

Когда норвежский телеканал ТВ2 спросил его о ситуации в клубе и возможных санкциях, Холанд ответил:

«Думаю, ответы появятся. Не знаю когда».

Нападающий также подчеркнул, что чувствует себя счастливым в «Манчестер Сити».

Финансовые обвинения могут повлиять на трансферные планы

Трансферная политика «Манчестер Сити» также зависит от обвинений в адрес клуба по поводу финансовых нарушений и их правовых последствий.

Клуб подал апелляцию на решение по 114 пунктам нарушений. Ожидается, что эта апелляция будет рассмотрена в декабре. Есть сообщения, что вопрос о наказании может быть решен не ранее 2027 года.

Пока что эта ситуация позволяет «Сити» сохранять состав и продолжать трансферные планы. Однако вопрос о том, сколько трансферов клуб осуществит в январе, какие средства потратит и каких футболистов продаст, остается открытым.

Как может пройти январь для «Сити»?

Согласно анализу МанКитйКоре, для «Манчестер Сити» зимнее трансферное окно может стать периодом оптимизации состава, сохранения игроков и усиления отдельных позиций, а не крупных покупок.

Вероятность ухода Ковачича и аренды Аит-Нури, планы по заключению новых контрактов с Нунешем и Мфуни указывают на стратегию клуба по реорганизации состава.

Однако одним из важнейших вопросов остается трансфер правого защитника. Приход Мало Гюсто или другого футболиста может дать Абдукодиру Хусанову возможность регулярно играть в центре обороны. Это может стать важным фактором в определении роли узбекского футболиста в «Манчестер Сити» и его перспектив в будущих сезонах.