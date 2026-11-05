Хусанов отыграл 90 минут, Холанд принес победу: голевое шоу «Сити» в Германии

Встреча между клубами «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити», прошедшая в Германии в рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, превратилась в настоящее голевое шоу и напряженное противостояние. В матче, проходившем под знаком обоюдных атак, английский гранд оформил волевую победу со счетом 3:2.

Самым радостным моментом для узбекских футбольных болельщиков стало то, что защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в основном составе «горожан» и уверенно отыграл все 90 минут.

Сценарий триллера: 5 голов и точка Холанда

Встреча запомнилась упорным сопротивлением хозяев и частой сменой инициативы:

Автогол и ответ хозяев: На 37-й минуте мяч, забитый защитником «быков» Кастелло Лукеба в свои ворота, вывел «Сити» вперед. В начале второго тайма, на 49-й минуте, Ридле Баку восстановил равновесие (1:1);

Гол Фернандеса и ответ Нусы: На 58-й минуте Энцо Фернандес снова вывел англичан вперед, но всего через три минуты, на 61-й минуте, Антонио Нуса вновь сравнял счет на табло — 2:2;

78-я минута: Победный гол Эрлинга Холанда: За 12 минут до конца игры норвежский бомбардир Холанд продемонстрировал свое высокое мастерство, точно поразив ворота соперника и принеся манкунианцам ценные 3 очка — 2:3.

Обзор матча и составы:

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 4-й тур;

Счет: «РБ Лейпциг» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 2:3;

Голы: Баку (49), Нуса (61) — Лукеба (37, автогол), Фернандес (58), Холанд (78);

Предупреждения: Баумгартнер (17), Баку (33), Эль-Айнауи (48), Раум (77);

Состав «Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес (Диаш, 79), Хусанов , Гехи, О'Райли, Андерсон (Буадди, 83), Фернандес (Ковачич, 83), Фоден (Доку, 64), Ндиай (Эллиас, 83), Шерки, Холанд;

Состав «Лейпцига»: Вандервоордт, Орбан, Кастелло, Раум, Эль-Айнауи (Зайвальд, 74), Баумгартнер (Нкунку, 57), Груда, Нуса, Банзузи, Ромуло (Гомис, 67), Баку.

Подъем в турнирной таблице

После победы в сложном и напряженном матче в Германии подопечные Энцо Марески довели количество своих очков до 9, поднявшись на 7-е место в общей таблице и укрепив свои позиции в борьбе за прямую путевку в 1/8 финала.

«РБ Лейпциг», активно сражавшийся на своем поле, остался на 31-й строчке турнирной таблицы с 3 очками.