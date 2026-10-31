В центральном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле уступил клубу «Брайтон» со счетом 0:1. Судьбу противостояния на стадионе «Этихад» решил единственный гол, забитый полузащитником гостей Яссином Айяри на 11-й минуте.

Несмотря на неудачный результат хозяев, защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов стал одним из лидеров «горожан», показав самую надежную и яркую игру в этом матче. Наш соотечественник вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Оценки Флашскоре: Хусанов в тройке лучших

Авторитетный портал Флашскоре, специализирующийся на спортивной статистике и аналитике, оценил действия футболистов «Манчестер Сити» в игре против «Брайтона»:

Высокий показатель Хусанова (7,6 балла): Абдукодир Хусанов за свои надежные действия в обороне и активность в борьбе за мяч получил оценку 7,6 балла и вместе с Эллиотом Андерсоном (7,6) вошел в число лучших игроков команды;

Результат выше, чем у Холанда: Примечательно, что балл нашего соотечественника оказался значительно выше, чем у главного бомбардира «горожан» Эрлинга Холанда (6,9) и ряда опытных звезд;

Лучший и худший показатели в команде: Самый высокий балл в составе манчестерцев получил вингер Жереми Доку (8,1). Самая низкая оценка досталась молодому полузащитнику Аюбу Буадди (5,8), допустившему ошибки в центре поля.

Впереди — важный выезд в Лиге чемпионов

После встречи с «Брайтоном» «Манчестер Сити» переключит свое внимание на самый престижный клубный турнир континента:

Соперник: «РБ Лейпциг» (Германия);

Турнир: Лига чемпионов УЕФА;

Время матча: 5 ноября, 01:00 по ташкентскому времени (в ночь с 4 на 5 ноября);

Место проведения: «Ред Булл Арена», Лейпциг.

Стабильная игра высокого уровня, которую Абдукодир Хусанов демонстрирует в рамках АПЛ, создает прочный фундамент для того, чтобы он закрепился в основном составе и в матчах Лиги чемпионов.