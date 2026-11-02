Шавкат Умурзаков посетил ФК «Пахтакор» и анонсировал план масштабных преобразований

·93·Спорт
Шавкат Умурзаков посетил ФК «Пахтакор» и анонсировал план масштабных преобразований

Хоким города Ташкента Шавкат Умурзаков посетил штаб-квартиру одного из главных клубов страны — футбольного клуба «Пахтакор». Глава города встретился с администрацией клуба, тренерским штабом, специалистами по физической подготовке, капитаном команды и футболистами, проведя открытый и искренний диалог.

На встрече ключевыми темами обсуждения стали сохранение богатого исторического наследия «львов», модернизация клуба в соответствии с международными стандартами, коренное обновление материально-технической базы и создание всех условий для достижения новых побед.

Глобальный успех академии и современная экосистема

Хоким города особо отметил, что роль «Пахтакора» в узбекском футболе является уникальной:

  • Национальное достояние и рейтинг КИЭС: «Пахтакор» является неотъемлемой частью истории спорта не только столицы, но и всей нашей страны. Академия клуба заняла 46-е место в престижном мировом рейтинге КИЭС Футбалл Обсерваторй по подготовке футболистов, что доказывает наличие фундамента для огромного роста;

  • Полноценная футбольная экосистема: Было отмечено, что современный футбол — это не просто игра, а целостная система, включающая поиск молодых талантов, создание достойных условий труда и обеспечение честной спортивной конкуренции.

Обновление базы, система восстановления и новое оборудование

На основе предложений членов команды были намечены практические меры:

  • Модернизация материально-технической базы: Для восстановления здоровья футболистов (реабилитации), поддержания их физической формы на высоком уровне и полноценной подготовки к ответственным международным матчам будет поставлено медицинское и тренировочное оборудование последнего поколения;

  • Профессиональный менеджмент и имидж: В деятельность клуба будут внедрены передовые международные стандарты управления, а также реализованы конкретные программы по формированию современного имиджа бренда «Пахтакор», соответствующего его истории;

  • Финансовая поддержка: Напомним, что ранее хокимиятом города Ташкента было выделено 5 миллиардов сумов с целью поддержки клуба «Пахтакор» и обеспечения его стабильности.

Главная цель хокимията и руководства клуба — полностью раскрыть потенциал команды, сохранив национальные футбольные традиции, и покорить новые вершины на международной арене.

ПахтакорШавкат УмурзаковХокимият города ТашкентаCIES Football Observatory
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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