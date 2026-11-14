Иран и Китай одержали победы в товарищеских матчах: результаты и календарь следующих встреч

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Иран и Китай одержали победы в товарищеских матчах: результаты и календарь следующих встреч
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  • В рамках дней ФИФА сборные Ирана и Китая одержали победы над своими соперниками со счетом 2:0.
  • Сборная Ирана одержала победу над Палестиной благодаря голам Сердара Азмуна и Хардани, а следующий матч запланирован на 17 ноября против Ирака.
  • Сборная Китая обыграла Малайзию благодаря голам Ван и Чжан, а следующий матч против Бахрейна запланирован на 17 ноября.

В рамках дней ФИФА продолжаются международные товарищеские матчи. Известные сборные Азии проводят очередные контрольные встречи на своих полях и в гостях, привлекая внимание болельщиков. В частности, национальные команды Ирана и Китая добились уверенных побед над своими соперниками.

Палестина — Иран 0:2: Уверенная игра персов

Сборная Ирана, вышедшая на поле против команды Палестины, продемонстрировала свое преимущество по ходу игры. Судьба встречи решилась в основном во втором тайме.

Счет на 77-й минуте открыл опытный нападающий Сердар Азмун, а на 84-й минуте Хардани увеличил разрыв, обеспечив своей команде спокойную концовку. В итоге иранцы оформили уверенную победу со счетом 2:0.

Теперь персы 17 ноября проведут следующий важный матч против сборной Ирака. Сборная Палестины в этот же день сразится с Ливаном.

Параметры встречи

Данные

Название матча

Палестина — Иран 0:2

Авторы голов

Сердар Азмун (77'), Хардани (84')

Следующий матч Ирана

17 ноября, против Ирака

Следующий матч Палестины

17 ноября, против Ливана

Китай — Малайзия 2:0: Победа за счет голов в первом тайме

Сборная Китая, выступавшая перед своими болельщиками, приняла команду Малайзии. Уже в дебюте встречи китайцы проявили активность и вышли вперед:

  • На 10-й минуте Ван открыл счет.

  • На 19-й минуте Чжан довел счет до 2:0, резко снизив шансы соперника на борьбу.

Таким образом, два безответных гола, забитых в первом тайме, принесли китайцам победу. Свой следующий контрольный матч китайцы проведут 17 ноября против Бахрейна. Малайзийцы же выйдут на поле против сборной Йемена.

Как вы считаете, как азиатские команды, проверяющие свои силы в этих товарищеских матчах, готовятся к будущим официальным соревнованиям? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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