Дубль Головина: Россия уверенно победила Иран

·56·Спорт
Дубль Головина: Россия уверенно победила Иран

Сборная России в рамках очередного товарищеского матча в дни ФИФА победила Иран со счетом 2:0. Главным героем встречи в Екатеринбурге стал Александр Головин, дважды поразивший ворота соперника.

Подопечные Валерия Карпина активно начали встречу и уже в первом тайме создали прочный фундамент для победы. Головин забил голы на 21-й и 36-й минутах, обеспечив России преимущество в два мяча.

Головин решил исход уже в первом тайме

Россияне с первых минут матча постарались завладеть инициативой.

На 21-й минуте Александр Головин открыл счет. Если этот гол придал уверенности сборной России, то вскоре Головин вновь проявил себя.

На 36-й минуте полузащитник снова поразил ворота Ирана и оформил дубль.

Таким образом, к концу первого тайма Россия вела в счете 2:0.

Во втором тайме счет не изменился.

Победная серия России продолжилась

Победа над Ираном продолжила хорошие результаты команды Карпина в последних товарищеских матчах.

До этого Россия:

  • Буркина-Фасо — 3:0;

  • Тринидад и Тобаго — 3:0;

  • Иран — 2:0

одлерожала победы.

Следовательно, в последних трех матчах Россия забила соперникам 8 голов, не пропустив ни одного.

Этот результат показывает, что команда Карпина демонстрирует уверенную серию в товарищеских матчах в дни ФИФА.

Для Ирана это второе поражение подряд после матча в Узбекистане

Для сборной Ирана матч против России завершился еще одним поражением.

До этого иранцы провели товарищеский матч против сборной Узбекистана в Фергане и проиграли со счетом 1:3.

Таким образом, сборная Ирана за короткое время не смогла победить в матчах против таких команд, как Узбекистан и Россия.

В этих двух матчах в ворота Ирана было забито в общей сложности пять мячей.

Россию ждут еще два важных матча

Подопечные Карпина не завершают свою программу в дни ФИФА победой над Ираном.

Сборная России проведет следующий товарищеский матч 3 октября против Намибии. Встреча состоится в городе Екатеринбург.

После этого россияне померятся силами с Нигерией 6 октября. Этот матч планируется провести в Нижнем Новгороде.

Таким образом, в короткие сроки Россию ждут еще два международных товарищеских матча.

Есть разница и в рейтинге ФИФА

В настоящее время Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, а Иран — 22-ю строчку.

Несмотря на то, что Иран находится выше в рейтинге, результат на поле решился в пользу России.

Россия — Иран 2:0

Голы: Головин, 21, 36.

А дубль Головина и третья подряд товарищеская победа команды остаются хорошей статистикой для сборной России перед следующими матчами.

РоссияИранАлександр ГоловинЕкатеринбург
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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