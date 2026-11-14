Узбекистан начинает выступление на чемпионате мира по футболу среди ампутантов: календарь игр...

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Узбекистан начинает выступление на чемпионате мира по футболу среди ампутантов: календарь игр...
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  • В городе Сан-Хуан-де-лос-Лагос в Мексике стартовал чемпионат мира по футболу среди ампутантов с участием 24 сборных.
  • Национальная сборная Узбекистана, являющаяся пятикратным чемпионом мира, прошла в группу Э и проведет матчи против сборных США, Уругвая и Марокко.
  • Финальный матч престижного турнира, который проходит с 13 по 22 ноября, запланирован на 22 ноября.
  • Наши соотечественники проведут первый матч в групповом этапе против США 15 ноября.

В мексиканском городе Сан-Хуан-де-лос-Лагос стартовал очередной чемпионат мира по футболу среди ампутантов. В этом престижном соревновании, которое проходит с 13 по 22 ноября, за главный приз борются 24 сильнейшие сборные мира. В их числе и национальная сборная Узбекистана.

Богатая история и чемпионские традиции Узбекистана

Напомним, что Узбекистан считается одной из самых сильных и титулованных команд в истории чемпионатов мира по футболу среди ампутантов. Наши соотечественники в свое время удостоились почетного звания пятикратных чемпионов мира. Наша сборная завоевывала золотые медали мундиаля в 1990, 1991, 2007, 2010 и 2012 годах. С момента последнего чемпионства прошло ровно 14 лет, и болельщики вновь ждут великих побед.

Для справки: действующим чемпионом мира по футболу среди ампутантов является Турция. Турки завоевали главный приз, обыграв Анголу в финале мундиаля 2022 года.

Параметры мундиаля

Детали

Принимающая страна и город

Мексика, Сан-Хуан-де-лос-Лагос

Количество команд-участниц

24 сборные

Группа Узбекистана

Группа Э (США, Уругвай, Марокко)

Чемпионские титулы Узбекистана

5-кратный чемпион мира (1990, 1991, 2007, 2010, 2012)

Групповой этап и календарь игр

На этот раз наша национальная сборная попала в группу Э. На групповом этапе наши представители сразятся со сборными США, Уругвая и Марокко. Решающий финальный матч соревнований запланирован на 22 ноября.

Календарь игр наших футболистов, защищающих честь нации, на групповом этапе выглядит следующим образом:

  • 15 ноября, 03:30. Узбекистан — США

  • 16 ноября, 04:30. Уругвай — Узбекистан

  • 16 ноября, 21:00. Узбекистан — Марокко

Любители спорта и болельщики нашей страны вновь ждут от пятикратных чемпионов мира высоких результатов и достойного выступления.

Как вы считаете, сможет ли обновленная и обладающая большим опытом сборная Узбекистана по футболу среди ампутантов снова взойти на мировой пьедестал на мундиале в Мексике? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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