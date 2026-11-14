Рахматулло Бойматов нокаутировал угандийского нокаутера в Эр-Рияде (видео)
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- Узбекский боксер Рахматулло Бойматов нокаутировал угандийского Моро Инуса Канлу в первом раунде на профессиональном поединке в Эр-Рияде.
- Этот бой в полутяжелой весовой категории был запланирован на восемь раундов.
- Несмотря на это, наш соотечественник оказал сильное давление на соперника и одержал досрочную победу.
Талантливый узбекский мастер кожаной перчатки Рахматулло Бойматов (2-0, 2 КО) успешно провел свой второй бой на профессиональном ринге. На престижном вечере профессионального бокса, организованном в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд, наш соотечественник вновь продемонстрировал всему миру свой потенциал.
Стремительный нокаут в первом раунде
Этот поединок мирового уровня в полутяжелой весовой категории был рассчитан на восемь раундов. Однако Рахматулло Бойматов не довел дело до этого. Его соперником был опытный угандийский боксер Моро Инуса Канла (10-2, 9 КО), обладающий очень мощными ударами и до этого дня побеждавший почти всех своих оппонентов досрочно.
Бойматов с самого начала боя действовал активно и оказывал сильное давление на соперника. В результате уже в первом раунде наш соотечественник благодаря мощным ударам отправил Моро Инусу Канлу в нокаут и одержал досрочную победу.
Параметры и показатели боя
Детали
Наш боксер
Рахматулло Бойматов (2-0, 2 КО)
Соперник
Моро Инуса Канла (Уганда, 10-2, 9 КО)
Место проведения
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Результат
Победа нокаутом в первом раунде
Уверенные шаги на профессиональном ринге
Напомним, что 22-летний узбекский боксер дебютировал в профессиональном боксе в мае этого года. Тогда он также ярко начал свою карьеру, нокаутировав американца Калеба Холла (6-3-1, 4 КО) в первом же раунде.
Вторая подряд победа Рахматулло Бойматова на профессиональном ринге свидетельствует о том, что в будущем он сможет покорить еще более высокие вершины. Болельщики и специалисты с большим интересом ждут следующих боев нашего молодого мастера кожаной перчатки.
Как вы считаете, сможет ли Рахматулло Бойматов в ближайшем будущем побороться за чемпионский пояс в полутяжелом весе? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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