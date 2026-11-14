Рахматулло Бойматов нокаутировал угандийского нокаутера в Эр-Рияде (видео)

Талантливый узбекский мастер кожаной перчатки Рахматулло Бойматов (2-0, 2 КО) успешно провел свой второй бой на профессиональном ринге. На престижном вечере профессионального бокса, организованном в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияд, наш соотечественник вновь продемонстрировал всему миру свой потенциал.

Стремительный нокаут в первом раунде

Этот поединок мирового уровня в полутяжелой весовой категории был рассчитан на восемь раундов. Однако Рахматулло Бойматов не довел дело до этого. Его соперником был опытный угандийский боксер Моро Инуса Канла (10-2, 9 КО), обладающий очень мощными ударами и до этого дня побеждавший почти всех своих оппонентов досрочно.

Бойматов с самого начала боя действовал активно и оказывал сильное давление на соперника. В результате уже в первом раунде наш соотечественник благодаря мощным ударам отправил Моро Инусу Канлу в нокаут и одержал досрочную победу.