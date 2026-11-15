«Будем бороться за результат»: Роберто Манчини поделился мнением перед матчем с Бельгией

Лига наций УЕФА в преддверии решающих этапов, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своими мыслями о важном матче против сборной Бельгии. По словам тренера, итальянцы ставят перед собой только самые высокие цели и готовы показать свою игру против любого соперника.

Сила Бельгии и сходство с французскими соперниками

Футбалл Италиа сообщает, что Роберто Манчини высоко оценил потенциал соперника, однако подчеркнул, что Италия не свернет со своего пути к цели.

«Тот факт, что мы боремся за выход в четвертьфинал Лиги наций и находимся на этой стадии, уже заслуживает гордости. Мы здесь и будем бороться за результат. Мы можем победить, хотя прекрасно понимаем, что это будет непросто. Потому что Бельгия — очень хорошая команда. В их составе есть техничные и быстрые игроки», — сказал Манчини.

Также главный тренер остановился на тактических аспектах предстоящей встречи, отметив, что она напоминает предыдущие напряженные матчи: