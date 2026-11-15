«Будем бороться за результат»: Роберто Манчини поделился мнением перед матчем с Бельгией

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«Будем бороться за результат»: Роберто Манчини поделился мнением перед матчем с Бельгией
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  • Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что в матче против Бельгии в рамках Лиги наций УЕФА они будут бороться только за победу.
  • Тренер признал, что соперник является сильной командой с техничными и быстрыми игроками, и отметил, что предстоящая встреча будет похожа на игру против Франции.
  • В настоящее время Италия лидирует в группе с 10 очками, однако сборная Франции также занимает второе место с таким же количеством баллов.

Лига наций УЕФА в преддверии решающих этапов, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своими мыслями о важном матче против сборной Бельгии. По словам тренера, итальянцы ставят перед собой только самые высокие цели и готовы показать свою игру против любого соперника.

Сила Бельгии и сходство с французскими соперниками

Футбалл Италиа сообщает, что Роберто Манчини высоко оценил потенциал соперника, однако подчеркнул, что Италия не свернет со своего пути к цели.

«Тот факт, что мы боремся за выход в четвертьфинал Лиги наций и находимся на этой стадии, уже заслуживает гордости. Мы здесь и будем бороться за результат. Мы можем победить, хотя прекрасно понимаем, что это будет непросто. Потому что Бельгия — очень хорошая команда. В их составе есть техничные и быстрые игроки», — сказал Манчини.

Также главный тренер остановился на тактических аспектах предстоящей встречи, отметив, что она напоминает предыдущие напряженные матчи:

«Мы покажем свою игру. Думаю, эта встреча во многом будет похожа на наш матч против Франции».

Команды и положение в группе

Показатели и данные

Место Италии в турнире

1-е место в группе с 10 очками

Показатель Франции

2-е место с 10 очками

Эксперт

Роберто Манчини (главный тренер сборной Италии)

Предстоящий соперник

Сборная Бельгии

Напряженная борьба в группе

Сообщается, что Италия на данный момент лидирует в своей группе, набрав 10 очков. Однако сборная Франции также идет на 2-м месте с таким же количеством очков. Поэтому каждое очко и каждый матч против Бельгии имеют огромное значение для итальянцев.

Болельщики и эксперты ждут от подопечных Роберто Манчини очередной яркой и уверенной игры.

Как вы считаете, сможет ли сборная Италии под руководством Роберто Манчини успешно преодолеть барьер в лице Бельгии и продолжить борьбу за главный трофей Лиги наций? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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