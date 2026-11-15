«Манчестер Сити» нацелился на новую звезду «Ланса»: следующий трансфер после Хусанова?

1 мин чтения89
«Манчестер Сити» нацелился на новую звезду «Ланса»: следующий трансфер после Хусанова?

Французский клуб «Ланс» вновь привлекает внимание европейских грандов своим талантливым защитником. ТЭАМталк как сообщает издание, Исмаэло Ганиу попал в поле зрения скаутов английского «Манчестер Сити».

Серьезная конкуренция за молодого защитника

По данным источника, «Манчестер Сити» внимательно следит за прогрессом 21-летнего футболиста. Однако борьба за Ганиу не ограничится только «горожанами». В настоящее время к нему проявляют серьезный интерес и другие престижные английские клубы — «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» также проявляют серьезный интерес.

В текущем сезоне молодой защитник во всех турнирах провел восемь матчей и забил один гол. Его действующий контракт с «Лансом» рассчитан до 2030 года, а Трансфермаркт оценивает его рыночную стоимость примерно в 30 миллионов евро. оценивает его рыночную стоимость.

Детали трансфера

Данные и показатели

Футболист

Исмаэло Ганиу (21 год, защитник «Ланса»)

Заинтересованные клубы

«Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм», «Ньюкасл»

Срок контракта

До 2030 года

Рыночная стоимость

Около 30 миллионов евро

Абдукодир Хусанов по следам

Для узбекских футбольных болельщиков клуб «Ланс» уже стал особенным местом. Напомним, что наш соотечественник Абдукодир Хусанов который ценится как надежный и универсальный защитник, также был приобретен у французского «Ланса». Поэтому внимание английских грандов к очередному защитнику французского клуба вызывает большой интерес у футбольной общественности.

Как вы думаете, сможет ли Исмаэло Ганиу добиться успеха в Английской Премьер-лиге, как Абдукодир Хусанов? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Вам понравилась статья?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Спорт