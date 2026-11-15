Французский клуб «Ланс» вновь привлекает внимание европейских грандов своим талантливым защитником. ТЭАМталк как сообщает издание, Исмаэло Ганиу попал в поле зрения скаутов английского «Манчестер Сити».

Серьезная конкуренция за молодого защитника

По данным источника, «Манчестер Сити» внимательно следит за прогрессом 21-летнего футболиста. Однако борьба за Ганиу не ограничится только «горожанами». В настоящее время к нему проявляют серьезный интерес и другие престижные английские клубы — «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» также проявляют серьезный интерес.

В текущем сезоне молодой защитник во всех турнирах провел восемь матчей и забил один гол. Его действующий контракт с «Лансом» рассчитан до 2030 года, а Трансфермаркт оценивает его рыночную стоимость примерно в 30 миллионов евро. оценивает его рыночную стоимость.

Детали трансфера Данные и показатели Футболист Исмаэло Ганиу (21 год, защитник «Ланса») Заинтересованные клубы «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» Срок контракта До 2030 года Рыночная стоимость Около 30 миллионов евро

Абдукодир Хусанов по следам

Для узбекских футбольных болельщиков клуб «Ланс» уже стал особенным местом. Напомним, что наш соотечественник Абдукодир Хусанов который ценится как надежный и универсальный защитник, также был приобретен у французского «Ланса». Поэтому внимание английских грандов к очередному защитнику французского клуба вызывает большой интерес у футбольной общественности.

Как вы думаете, сможет ли Исмаэло Ганиу добиться успеха в Английской Премьер-лиге, как Абдукодир Хусанов? Оставляйте свое мнение в комментариях!