Абдукодир Хусанов получил высший балл в проигранном «Сити» матче (видео)

·87·Спорт
Абдукодир Хусанов получил высший балл в проигранном «Сити» матче (видео)

В 10-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде неожиданно уступил «Ноттингем Форест» со счетом 1:3. Однако этот неудачный для «горожан» матч стал еще одной важной исторической вехой в личной карьере узбекского защитника Абдукодира Хусанова.

Наш 22-летний соотечественник вышел в стартовом составе, отыграл все 90 минут и, несмотря на поражение команды, был признан лучшим игроком «Сити» в матче по версии авторитетного статистического портала Флашскоре.ком.

Анализ Флашскоре: 7,4 балла и абсолютный рекорд в команде

Эксперты статистической платформы высоко оценили мастерство узбекского таланта:

  • Высшая оценка — 7,4: Эксперты Флашскоре поставили Абдукодиру Хусанову 7,4 балла. Этот показатель стал самым высоким среди всех футболистов «Манчестер Сити», вышедших на поле в данной встрече;

  • Мастерство на двух позициях: Начав матч на позиции правого защитника по указанию тренерского штаба, Хусанов после тактических перестановок в перерыве вернулся на свою привычную позицию — в центр обороны, где на протяжении всей игры мужественно противостоял нападающим соперника.

Хроника противостояния в Ноттингеме

Для подопечных Энцо Марески игра с первых минут складывалась тяжело:

  • Дубль Делапа и гол Куньи: В составе «лесников» Матеус Кунья открыл счет уже на 6-й минуте, а Лиам Делап поразил ворота на 18-й и 73-й минутах, оформив дубль;

  • Гол престижа от Шерки: Единственный гол в составе «Сити» на 52-й минуте забил Райан Шерки, но этого не хватило, чтобы спасти команду от поражения.

Турнирная таблица и следующий матч

После этого поражения положение «Манчестер Сити» в чемпионской гонке осложнилось:

  • Отставание от лидера в 6 очков: Набрав 21 очко после 10 туров, «горожане» занимают 2-ю строчку турнирной таблицы и отстают от лидирующего «Арсенала» на 6 очков;

  • Следующая встреча: Команда Абдукодира Хусанова проведет следующий матч в рамках АПЛ 21 ноября против «Фулхэма».

Абдукодир ХусановМанчестер СитиАнглийская Премьер-лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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