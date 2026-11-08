В 10-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде неожиданно уступил «Ноттингем Форест» со счетом 1:3. Однако этот неудачный для «горожан» матч стал еще одной важной исторической вехой в личной карьере узбекского защитника Абдукодира Хусанова.

Наш 22-летний соотечественник вышел в стартовом составе, отыграл все 90 минут и, несмотря на поражение команды, был признан лучшим игроком «Сити» в матче по версии авторитетного статистического портала Флашскоре.ком.

Анализ Флашскоре: 7,4 балла и абсолютный рекорд в команде

Эксперты статистической платформы высоко оценили мастерство узбекского таланта:

Высшая оценка — 7,4: Эксперты Флашскоре поставили Абдукодиру Хусанову 7,4 балла . Этот показатель стал самым высоким среди всех футболистов «Манчестер Сити», вышедших на поле в данной встрече;

Мастерство на двух позициях: Начав матч на позиции правого защитника по указанию тренерского штаба, Хусанов после тактических перестановок в перерыве вернулся на свою привычную позицию — в центр обороны, где на протяжении всей игры мужественно противостоял нападающим соперника.

Хроника противостояния в Ноттингеме

Для подопечных Энцо Марески игра с первых минут складывалась тяжело:

Дубль Делапа и гол Куньи: В составе «лесников» Матеус Кунья открыл счет уже на 6-й минуте, а Лиам Делап поразил ворота на 18-й и 73-й минутах, оформив дубль;

Гол престижа от Шерки: Единственный гол в составе «Сити» на 52-й минуте забил Райан Шерки, но этого не хватило, чтобы спасти команду от поражения.

Турнирная таблица и следующий матч

После этого поражения положение «Манчестер Сити» в чемпионской гонке осложнилось: