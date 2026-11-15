Гонка за «Золотую бутсу» в турецкой Суперлиге: кто лидирует в списке бомбардиров?

Матчи 11-го тура турецкой Суперлиги завершились, подарив болельщикам яркие эмоции и неожиданные результаты. Главный вопрос, который волнует всех поклонников и экспертов, следящих за турецким чемпионатом в этом сезоне — «Золотая бутса» и бескомпромиссная гонка бомбардиров. Приход звездных нападающих из топовых европейских лиг во время летнего трансферного окна значительно повысил уровень и конкуренцию в чемпионате.

Новый лидер и травмированные звезды

По итогам одиннадцатого тура в рейтинге бомбардиров произошли заметные изменения, и форвард клуба «Амед» Гифт Орбан вышел на первое место. Нигерийский нападающий записал на свой счет еще один гол в матче против «Галатасарая».

В свою очередь, его соотечественник и один из главных преследователей — лидер «Галатасарая» Виктор Осимхен был вынужден пропустить игру этого тура из-за травмы. По этой причине на счету Осимхена по-прежнему девять голов.

Лидеры рейтинга бомбардиров Количество голов и текущее положение Гифт Орбан («Амед») Лидер, количество голов растет Виктор Осимхен («Галатасарай») 9 голов (временно вне игры из-за травмы) Мохаммед Салах («Трабзонспор») 9 голов (пополнил свой счет еще одним мячом в 11-м туре) Душан Влахович («Бешикташ») 9 голов (оформил дубль в последнем туре и догнал лидеров)

Активность Мохаммеда Салаха и Душана Влаховича

Двое из трех известных форвардов, занимающих позиции вслед за двумя нигерийскими нападающими, отличились в 11-м туре. Звездный представитель «Трабзонспора» Мохаммед Салах забил свой девятый гол в сезоне, а нападающий «Бешикташа» Душан Влахович в этом туре дубль и сравнялся с Виктором Осимхеном и Мохаммедом Салахом.

Эльдор Шомуродови преследователи

Наш соотечественник, ставший ключевой фигурой в атакующей линии «Истанбул Башакшехир», Эльдор Шомуродов принял активное участие в очередной волевой победе своей команды. Однако в этом туре нашему легионеру не удалось поразить ворота соперника. В результате количество голов Шомуродова осталось на отметке восемь и он опустился на третье место в рейтинге бомбардиров.

Также в списке бомбардиров Суперлиги лидеров преследуют такие опасные игроки, как Хуан («Гезтепе»), Адриан Бенедичак («Касымпаша»), Ведат Мурики («Фенербахче») — у них по семь голов, а также Хесус Рамирес («Чорум»), Диа Саба («Амед») и Мейсон Гринвуд («Фенербахче»), на счету которых по шесть мячей.

Как вы думаете, кто станет обладателем «Золотой бутсы» турецкой Суперлиги в этом сезоне? Сможет ли Эльдор Шомуродов снова выйти в лидеры? Оставляйте свое мнение в комментариях!