Участник ЧМ-2026 перешел в Сербию: Трансфер Отабека Шукурова наделал много шума

В карьере одного из лидеров сборной Узбекистана Отабека Шукурова открылась новая страница. Опытный полузащитник, принявший участие во всех трех матчах национальной команды на чемпионате мира, теперь будет выступать в Суперлиге Сербии.

30-летний футболист подписал контракт с клубом «Радник». На первый взгляд обычный трансфер вызвал довольно большой резонанс в сербском футболе. Ведь Шукуров прибыл в клуб небольшого города Сурдулица не в качестве неизвестного легионера, а как действующий игрок сборной Узбекистана, недавно участвовавший в чемпионате мира.

Сербская пресса оценивает эту сделку как одно из самых серьезных усилений в истории «Радника».

В Сурдулицу приехал футболист чемпионата мира

Для Шукурова чемпионат Сербии — новое, но далеко не первое зарубежное испытание в карьере.

Узбекский футболист ранее играл в чемпионатах ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. Вместе с «Шарджей» он становился чемпионом ОАЭ.

В турецкой Суперлиге защищал цвета клубов «Фатих Карагюмрюк» и «Кайсериспор». Во время выступления в Стамбуле он также работал под руководством легенды мирового футбола Андреа Пирло.

Шукуров также вошел в историю как первый узбекский футболист, сыгравший в турецкой Суперлиге.

Теперь же его пунктом назначения стала совершенно иная атмосфера — сербский город Сурдулица.

По данным переписи 2022 года, в городе проживает 9242 человека. Население же всего муниципалитета составляет около 17 тысяч человек.

То есть, по сравнению с крупными футбольными рынками, где Шукуров выступал ранее, он шагает в гораздо более камерную среду.

Именно поэтому его переход в «Радник» стал еще более грандиозным событием.

Юбилейный подарок для «Радника»

2026 год имеет особое значение для «Радника».

Клуб из Сурдулицы празднует свое 100-летие. Символично, что один из самых громких трансферов в истории команды состоялся именно в юбилейный год.

Футбольные издания Сербии не восприняли переход Шукурова как рядовую сделку со свободным агентом.

Некоторые СМИ охарактеризовали его имя как «трансферную бомбу». Местные источники, такие как Меридиан Спорт и Моззарт Спорт, уделили особое внимание приезду узбекского футболиста в «Радник».

Причина такого отношения понятна.

Шукуров приходит в новый клуб не в качестве неизвестного легионера на просмотр. Он — опытный футболист, проведший 92 матча и забивший 9 голов за сборную Узбекистана.

А его последней большой сценой стал чемпионат мира.

Свободный агент после чемпионата мира

В переходе Шукурова в «Радник» есть еще один интересный нюанс.

Его предыдущим клубом был «Банияс». После чемпионата мира футболист остался в статусе свободного агента.

По этой причине «Радник» не платил трансферную сумму за Шукурова.

Однако это не значит, что его рыночная стоимость низка.

По данным Трансфермаркт, последняя рыночная стоимость Шукурова составляла 1,5 миллиона евро.

Эта цифра делает его одним из самых дорогих футболистов в составе «Радника».

До прихода Шукурова самым дорогим игроком клуба был правый защитник Матея Гашич — его стоимость оценивалась примерно в 1,2 миллиона евро.

Таким образом, «Радник», не потратив денег на трансфер, пополнил свои ряды легионером, чья рыночная стоимость выше, чем у прежнего самого дорогого игрока команды.

«Радник» борется за высокие места

На момент прихода Шукурова «Радник» неплохо выглядит и в сербской Суперлиге.

После 10 туров в активе клуба из Сурдулицы 14 очков.

Команда одержала три победы, пять раз сыграла вничью и потерпела два поражения, расположившись на 7-й строчке турнирной таблицы.

Этот результат показывает, что у клуба есть возможность подняться еще выше.

Теперь одна из главных задач «Радника» — эффективное использование потенциала опытного узбекского полузащитника.

Главный тренер клуба Зоран Рендулич также подчеркивал, что команде как раз не хватало такого футболиста, как Шукуров.

Что даст «Раднику» 92-матчевый опыт?

Главное преимущество Шукурова — опыт.

Он 92 раза выходил на поле в составе сборной Узбекистана. Играл в чемпионатах ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. Работал в турецкой Суперлиге со специалистом уровня Пирло.

Самое главное, он принял участие во всех трех матчах дебютного для национальной сборной чемпионата мира.

Для «Радника» этот опыт — не просто статистика. К клубу, преследующему высокие цели в сербском чемпионате, присоединился футболист, видевший матчи международного уровня и имеющий опыт игры под давлением.

В этом смысле трансфер Шукурова для «Радника» — это не просто усиление состава, но и возможность изменить баланс опыта в команде.

Новое испытание для узбекского футболиста

Однако и для самого Шукурова это решение — своеобразный вызов.

Он шагает в сербский футбол после чемпионатов с высокими финансовыми возможностями, таких как ОАЭ и Турция. Теперь от него требуется не только продемонстрировать свой опыт, но и внести свой вклад в улучшение результатов «Радника».

В этом заключается и самый интересный момент данного трансфера на данный момент.

Футболист, выступавший в составе сборной Узбекистана на чемпионате мира, теперь готовится стать одним из лидеров клуба из муниципалитета с населением около 17 тысяч человек.

Для «Радника» же это может стать одним из величайших подарков к 100-летнему юбилею.

В Сурдулице Шукурова встречают не как рядового легионера, а как игрока с огромным международным опытом, участника чемпионата мира.

Теперь дело за полем.

Если Шукуров сможет трансформировать свой опыт в результат, его переход в «Радник» может войти в историю не только как одно из самых громких событий сербского юбилея, но и как новый этап для узбекского футболиста в европейском футболе.