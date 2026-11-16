Финляндия разгромила Сан-Марино, выездные победы Черногории и Албании

В Европе Лига наций УЕФА продолжается в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Сборные, вышедшие на поле в рамках этого тура, подарили болельщикам множество голов и ярких моментов.

Финляндия — Сан-Марино: атакующий футбол и 9 голов

Один из самых результативных и запоминающихся матчей тура прошел в Хельсинки. Сборная Финляндии принимала на своем поле Сан-Марино и не оставила сопернику ни единого шанса — 7:2.

Героем встречи стал Лукас Сванбек, оформивший хет-трик (8-я, 20-я и 78-я минуты), а Йоэль Похьянпало записал на свой счет дубль. Также по голу забили Валта и Хоканс. В составе Сан-Марино дважды отличился Нанни, однако это не спасло команду от поражения.

Уверенные выездные победы Черногории и Албании

Сборная Черногории в гостях обыграла Кипр со счетом 4:1 . Милутин Осмаич открыл счет, а голы Вукотича и дубль Николы Крстовича принесли черногорцам крупную победу.

Албания продемонстрировала уверенную игру на поле Беларуси и благодаря голам Рея Маная и Эльсеида Хюсая одержала победу со счетом 2:0 . Единственная ничья в туре была зафиксирована в матче Латвия — Армения, где счет так и не был открыт (0:0).

Матчи и результаты Счет и основные события Финляндия — Сан-Марино 7:2 (Сванбек 3, Похьянпало 2, Валта, Хоканс — Нанни 2) Кипр — Черногория 1:4 (Питтас — Осмаич, Вукотич, Крстович 2) Беларусь — Албания 0:2 (Манай, Хюсай) Латвия — Армения 0:0 (Безголевая ничья)

Как вы считаете, какой из этих матчей стал самым неожиданным в туре? Оставляйте свое мнение в комментариях!