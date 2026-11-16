Что сказал Луис де ла Фуэнте после тяжелого поражения от Англии
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Сборная Испании проиграла Англии со счетом 2:3 на своем поле в рамках Лиги наций УЕФА.
- Луис де ла Фуэнте отметил, что команда столкнулась с трудностями с самого начала встречи.
- Он подчеркнул, что на игру повлияли травмы Пубиля, а также Кубарси и Субименди.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте Лига наций УЕФА поделился своими мыслями после крайне напряженного и богатого на голы матча против Англии на своем поле (2:3). Испанский специалист не скрывал удовлетворения проявленной командой волей к победе.
«Счет 0:3 стал для нас тяжелым ударом»
После матча в Мадриде Теледепорте де ла Фуэнте в эфире отметил, что с самого начала встречи они столкнулись с трудностями. По его словам, англичане смогли проявить себя в первом тайме:
«В первые 30 минут соперник доминировал и прижал нас к нашим воротам. Счет 0:3 стал для нас тяжелым ударом. Однако мы пытались идти в атаку. Проблемы возникли с самого начала игры: травма голеностопа у Пубиля, а также мышечные повреждения у Кубарси и Субименди», — сказал главный тренер.
Матч и показатели команды
Детали
Турнир и стадия
Лига наций УЕФА, 6-й тур
Центральный матч
Испания — Англия (2:3)
Реакция тренера
Гордость за настрой команды, несмотря на проблемы в начале игры и тяжелое поражение
Основные потери
Травмы Пубиля, Кубарси и Субименди
Тактические изменения и принятие поражения
В то же время тренер с сожалением отметил, что команда позже изменила тактику и сумела сократить разрыв в счете, но в итоге избежать поражения не удалось:
«Затем мы изменили тактику, футболисты отдали все силы. Жаль, что мы не смогли добиться хотя бы ничьей. Тем не менее, я горжусь этой великолепной командой. Нужно ценить прошлые достижения. Пусть те, кто придет после нас, попытаются превзойти эти результаты. Нужно уметь как побеждать, так и принимать поражения», — добавил де ла Фуэнте.
Как вы считаете, сможет ли сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте сделать правильные выводы из этого поражения и усилить свою игру на следующих этапах? Оставляйте свое мнение в комментариях!
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…