Что сказал Луис де ла Фуэнте после тяжелого поражения от Англии

После матча в Мадриде Теледепорте де ла Фуэнте в эфире отметил, что с самого начала встречи они столкнулись с трудностями. По его словам, англичане смогли проявить себя в первом тайме:

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте Лига наций УЕФА поделился своими мыслями после крайне напряженного и богатого на голы матча против Англии на своем поле ( 2:3 ). Испанский специалист не скрывал удовлетворения проявленной командой волей к победе.

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«В первые 30 минут соперник доминировал и прижал нас к нашим воротам. Счет 0:3 стал для нас тяжелым ударом. Однако мы пытались идти в атаку. Проблемы возникли с самого начала игры: травма голеностопа у Пубиля, а также мышечные повреждения у Кубарси и Субименди», — сказал главный тренер.

Матч и показатели команды Детали Турнир и стадия Лига наций УЕФА, 6-й тур Центральный матч Испания — Англия (2:3) Реакция тренера Гордость за настрой команды, несмотря на проблемы в начале игры и тяжелое поражение Основные потери Травмы Пубиля, Кубарси и Субименди

Тактические изменения и принятие поражения

В то же время тренер с сожалением отметил, что команда позже изменила тактику и сумела сократить разрыв в счете, но в итоге избежать поражения не удалось:

«Затем мы изменили тактику, футболисты отдали все силы. Жаль, что мы не смогли добиться хотя бы ничьей. Тем не менее, я горжусь этой великолепной командой. Нужно ценить прошлые достижения. Пусть те, кто придет после нас, попытаются превзойти эти результаты. Нужно уметь как побеждать, так и принимать поражения», — добавил де ла Фуэнте.

Как вы считаете, сможет ли сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте сделать правильные выводы из этого поражения и усилить свою игру на следующих этапах? Оставляйте свое мнение в комментариях!