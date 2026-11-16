Что сказал Луис де ла Фуэнте после тяжелого поражения от Англии

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Что сказал Луис де ла Фуэнте после тяжелого поражения от Англии
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  • Сборная Испании проиграла Англии со счетом 2:3 на своем поле в рамках Лиги наций УЕФА.
  • Луис де ла Фуэнте отметил, что команда столкнулась с трудностями с самого начала встречи.
  • Он подчеркнул, что на игру повлияли травмы Пубиля, а также Кубарси и Субименди.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте Лига наций УЕФА поделился своими мыслями после крайне напряженного и богатого на голы матча против Англии на своем поле (2:3). Испанский специалист не скрывал удовлетворения проявленной командой волей к победе.

«Счет 0:3 стал для нас тяжелым ударом»

После матча в Мадриде Теледепорте де ла Фуэнте в эфире отметил, что с самого начала встречи они столкнулись с трудностями. По его словам, англичане смогли проявить себя в первом тайме:

«В первые 30 минут соперник доминировал и прижал нас к нашим воротам. Счет 0:3 стал для нас тяжелым ударом. Однако мы пытались идти в атаку. Проблемы возникли с самого начала игры: травма голеностопа у Пубиля, а также мышечные повреждения у Кубарси и Субименди», — сказал главный тренер.

Матч и показатели команды

Детали

Турнир и стадия

Лига наций УЕФА, 6-й тур

Центральный матч

Испания — Англия (2:3)

Реакция тренера

Гордость за настрой команды, несмотря на проблемы в начале игры и тяжелое поражение

Основные потери

Травмы Пубиля, Кубарси и Субименди

Тактические изменения и принятие поражения

В то же время тренер с сожалением отметил, что команда позже изменила тактику и сумела сократить разрыв в счете, но в итоге избежать поражения не удалось:

«Затем мы изменили тактику, футболисты отдали все силы. Жаль, что мы не смогли добиться хотя бы ничьей. Тем не менее, я горжусь этой великолепной командой. Нужно ценить прошлые достижения. Пусть те, кто придет после нас, попытаются превзойти эти результаты. Нужно уметь как побеждать, так и принимать поражения», — добавил де ла Фуэнте.

Как вы считаете, сможет ли сборная Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте сделать правильные выводы из этого поражения и усилить свою игру на следующих этапах? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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