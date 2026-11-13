43 матча без поражений: новая страница в истории испанского футбола
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- Сборная Испании одержала победу над Чехией со счетом 2:0 в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА, продлив свою беспроигрышную серию до 43 матчей.
- Команда под руководством Луиса де ла Фуенте зафиксировала 34 победы и 9 ничьих в этот период, установив рекордный результат для современного футбола.
- В последний раз команда потерпела поражение в марте 2024 года в товарищеском матче против Колумбии со счетом 0:1.
Один из грандов европейского и мирового футбола Сборная Испании в очередной раз доказала свою великолепную спортивную форму. Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА обыграла сборную Чехии со счетом 2:0 , продолжив свою серию побед.
Рекордные 43 матча без поражений
В последний раз испанцы не смогли победить лишь в первом туре чемпионата мира 2026 года, завершившегося их триумфом, в матче против сборной Кабо-Верде (0:0). С тех пор команда стала неудержимой силой.
Благодаря этой победе «Красная фурия» довела свою серию матчей без поражений в основное время до 43. Это настоящий рекорд для современного футбола.
Серия сборной Испании
Показатели и детали
Победная серия
12 матчей подряд завершились победами
Беспроигрышная серия
43 матча без поражений в основное время
Дата последнего поражения
Товарищеский матч против Колумбии в марте 2024 года (0:1)
Общий баланс (последняя серия)
34 победы и 9 ничьих
Статистика и секрет стабильности
В последний раз испанцы проигрывали в основное время в марте 2024 года. Тогда сборная Колумбии одержала победу в товарищеском матче со счетом 1:0. С тех пор на счету команды 34 победы и 9 ничьих . (Напомним, что поражение от Португалии в серии пенальти в финале Лиги наций 2025 года по регламенту считается ничьей в основное время).
Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте продолжает радовать болельщиков не только красивым атакующим футболом, но и стабильными результатами в каждом матче.
Как вы думаете, как долго продлится эта впечатляющая беспроигрышная серия сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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