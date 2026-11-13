43 матча без поражений: новая страница в истории испанского футбола

1 мин чтения65
43 матча без поражений: новая страница в истории испанского футбола
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Сборная Испании одержала победу над Чехией со счетом 2:0 в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА, продлив свою беспроигрышную серию до 43 матчей.
  • Команда под руководством Луиса де ла Фуенте зафиксировала 34 победы и 9 ничьих в этот период, установив рекордный результат для современного футбола.
  • В последний раз команда потерпела поражение в марте 2024 года в товарищеском матче против Колумбии со счетом 0:1.

Один из грандов европейского и мирового футбола Сборная Испании в очередной раз доказала свою великолепную спортивную форму. Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА обыграла сборную Чехии со счетом 2:0 , продолжив свою серию побед.

Рекордные 43 матча без поражений

В последний раз испанцы не смогли победить лишь в первом туре чемпионата мира 2026 года, завершившегося их триумфом, в матче против сборной Кабо-Верде (0:0). С тех пор команда стала неудержимой силой.

Благодаря этой победе «Красная фурия» довела свою серию матчей без поражений в основное время до 43. Это настоящий рекорд для современного футбола.

Серия сборной Испании

Показатели и детали

Победная серия

12 матчей подряд завершились победами

Беспроигрышная серия

43 матча без поражений в основное время

Дата последнего поражения

Товарищеский матч против Колумбии в марте 2024 года (0:1)

Общий баланс (последняя серия)

34 победы и 9 ничьих

Статистика и секрет стабильности

В последний раз испанцы проигрывали в основное время в марте 2024 года. Тогда сборная Колумбии одержала победу в товарищеском матче со счетом 1:0. С тех пор на счету команды 34 победы и 9 ничьих . (Напомним, что поражение от Португалии в серии пенальти в финале Лиги наций 2025 года по регламенту считается ничьей в основное время).

Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте продолжает радовать болельщиков не только красивым атакующим футболом, но и стабильными результатами в каждом матче.

Как вы думаете, как долго продлится эта впечатляющая беспроигрышная серия сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Вам понравилась статья?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Спорт