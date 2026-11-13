43 матча без поражений: новая страница в истории испанского футбола

Один из грандов европейского и мирового футбола Сборная Испании в очередной раз доказала свою великолепную спортивную форму. Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА обыграла сборную Чехии со счетом 2:0 , продолжив свою серию побед.

Рекордные 43 матча без поражений

В последний раз испанцы не смогли победить лишь в первом туре чемпионата мира 2026 года, завершившегося их триумфом, в матче против сборной Кабо-Верде (0:0). С тех пор команда стала неудержимой силой.

Благодаря этой победе «Красная фурия» довела свою серию матчей без поражений в основное время до 43. Это настоящий рекорд для современного футбола.

Серия сборной Испании Показатели и детали Победная серия 12 матчей подряд завершились победами Беспроигрышная серия 43 матча без поражений в основное время Дата последнего поражения Товарищеский матч против Колумбии в марте 2024 года (0:1) Общий баланс (последняя серия) 34 победы и 9 ничьих

Статистика и секрет стабильности

В последний раз испанцы проигрывали в основное время в марте 2024 года. Тогда сборная Колумбии одержала победу в товарищеском матче со счетом 1:0. С тех пор на счету команды 34 победы и 9 ничьих . (Напомним, что поражение от Португалии в серии пенальти в финале Лиги наций 2025 года по регламенту считается ничьей в основное время).

Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте продолжает радовать болельщиков не только красивым атакующим футболом, но и стабильными результатами в каждом матче.

Как вы думаете, как долго продлится эта впечатляющая беспроигрышная серия сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте? Оставляйте свое мнение в комментариях!