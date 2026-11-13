Что сказал Луис де ла Фуэнте о новом рекорде Испании и критике

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился своими мыслями после уверенной победы над Чехией в рамках Лиги наций УЕФА (2:0). Благодаря этому успеху испанцы оформили свою 12-ю победу подряд и довели свою беспроигрышную серию в основное время до 43 матчей, установив новый рекорд.

Об игре и реализации моментов

Тренер признал, что матч был тяжелым, а соперник оказал очень сильное и энергичное сопротивление. По его словам, несмотря на большое количество созданных голевых моментов, команде не хватило хладнокровия в завершающей стадии: