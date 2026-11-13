Что сказал Луис де ла Фуэнте о новом рекорде Испании и критике
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- Сборная Испании одержала победу над Чехией со счетом 2:0.
- Благодаря этому успеху команда добилась 12-й победы подряд и установила новый рекорд, продлив беспроигрышную серию до 43 матчей.
- Главный тренер Луис де ла Фуэнте отметил, что команда создала множество голевых моментов, несмотря на сильное сопротивление соперника.
- Он также подчеркнул, что в финальной стадии реализации моментов команде не хватило хладнокровия.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился своими мыслями после уверенной победы над Чехией в рамках Лиги наций УЕФА (2:0). Благодаря этому успеху испанцы оформили свою 12-ю победу подряд и довели свою беспроигрышную серию в основное время до 43 матчей, установив новый рекорд.
Об игре и реализации моментов
Тренер признал, что матч был тяжелым, а соперник оказал очень сильное и энергичное сопротивление. По его словам, несмотря на большое количество созданных голевых моментов, команде не хватило хладнокровия в завершающей стадии:
«Это был сложный матч против очень сильной и энергичной команды. Нам было непросто. Нам не хватило хладнокровия в реализации моментов. Несмотря на это, мы создали много голевых возможностей», — сказал де ла Фуэнте Marca изданию.
Серия сборной Испании
Показатели и детали
Победы подряд
12 побед кряду
Беспроигрышная серия
43 матча без поражений в основное время
Последний результат
Лига наций, Чехия — Испания: 0:2
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Критика, ложь и реакция тренера
Затронув слухи, распространяемые прессой и некоторыми болельщиками, тренер открыто заявил, что доволен работой команды и требует уважения:
«Тот факт, что некоторые люди фокусируются на других вещах, доказывает, что мы отлично выполняем свою работу. Правда в том, что с каждым новым матчем вероятность поражения становится все ближе. Люди, которые мыслят здраво, понимают это».
«Не знаю, есть ли на самом деле люди, которые желают неудач нашей сборной. Единственное, о чем я прошу — это уважение. До меня доходят разные слухи, но я быстро забываю то, что мне неинтересно. Однако, когда люди придумывают разную ложь и вымыслы, это все равно задевает», — добавил он.
Как вы думаете, как долго продлится эта рекордная серия сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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