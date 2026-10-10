Трент или Дюмфрис? Кто займет правый фланг «Реал Мадрида»?

В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на своем поле примет «Вильярреал». В преддверии этого важного матча главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью столкнулся с серьезной тактической дилеммой при выборе состава.

Те Тучлине инсайдерский источник сообщает, что португальский специалист еще не принял окончательного решения о том, кто выйдет в стартовом составе на позиции правого защитника.

Соперничество двух звезд за место в основе

В распоряжении Моуринью имеются два сильных фланговых защитника мирового уровня, и выбор будет напрямую зависеть от игровой тактики:

Трент Александер-Арнольд: Английская звезда отличается своими непревзойденными передачами, мастерством исполнения стандартных положений и активностью в организации атак. Если Моуринью поставит на первое место контроль мяча и атакующую игру, Трент станет основным вариантом;

Дензел Дюмфрис: Нидерландский защитник известен своей физической силой, высокой скоростью, надежными действиями в обороне и способностью оказывать активное давление в контратаках. Дюмфрис считается наиболее подходящим кандидатом для нейтрализации фланговых атак «Вильярреала»;

Решение будет объявлено в ближайшие часы: Тренерский штаб оценит состояние футболистов на последних тренировках за несколько часов до матча и утвердит окончательный состав.

Время матча и турнирное значение

Это противостояние на стадионе «Сантьяго Бернабеу» имеет крайне важное значение для «Реал Мадрида» в борьбе за лидерство в турнирной таблице:

Место проведения матча: Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид;

Время начала: Сегодня, 10 октября, в 23:55 по ташкентскому времени;

Серьезность соперника: «Вильярреал» традиционно считается опытной командой, которая оказывает серьезное сопротивление мадридцам и быстро действует на контратаках.

Принесет ли выбранная Жозе Моуринью тактика на правом фланге команде очередные 3 очка — на этот вопрос ответ даст сегодняшний ночной матч.