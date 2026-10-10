Трент или Дюмфрис? Кто займет правый фланг «Реал Мадрида»?

·37·Спорт
Трент или Дюмфрис? Кто займет правый фланг «Реал Мадрида»?

В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на своем поле примет «Вильярреал». В преддверии этого важного матча главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью столкнулся с серьезной тактической дилеммой при выборе состава.

Те Тучлине инсайдерский источник сообщает, что португальский специалист еще не принял окончательного решения о том, кто выйдет в стартовом составе на позиции правого защитника.

Соперничество двух звезд за место в основе

В распоряжении Моуринью имеются два сильных фланговых защитника мирового уровня, и выбор будет напрямую зависеть от игровой тактики:

  • Трент Александер-Арнольд: Английская звезда отличается своими непревзойденными передачами, мастерством исполнения стандартных положений и активностью в организации атак. Если Моуринью поставит на первое место контроль мяча и атакующую игру, Трент станет основным вариантом;

  • Дензел Дюмфрис: Нидерландский защитник известен своей физической силой, высокой скоростью, надежными действиями в обороне и способностью оказывать активное давление в контратаках. Дюмфрис считается наиболее подходящим кандидатом для нейтрализации фланговых атак «Вильярреала»;

  • Решение будет объявлено в ближайшие часы: Тренерский штаб оценит состояние футболистов на последних тренировках за несколько часов до матча и утвердит окончательный состав.

Время матча и турнирное значение

Это противостояние на стадионе «Сантьяго Бернабеу» имеет крайне важное значение для «Реал Мадрида» в борьбе за лидерство в турнирной таблице:

  • Место проведения матча: Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид;

  • Время начала: Сегодня, 10 октября, в 23:55 по ташкентскому времени;

  • Серьезность соперника: «Вильярреал» традиционно считается опытной командой, которая оказывает серьезное сопротивление мадридцам и быстро действует на контратаках.

Принесет ли выбранная Жозе Моуринью тактика на правом фланге команде очередные 3 очка — на этот вопрос ответ даст сегодняшний ночной матч.

Реал МадридВильярреалЖозе МоуриньюЛа Лига
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Килиан Мбаппе бережется для Эль-КласикоКилиан Мбаппе бережется для Эль-Класико2 октября 11:51Формула «абсолютного доверия» в Мадриде: Мбаппе стал главным оружием МоуриньюФормула «абсолютного доверия» в Мадриде: Мбаппе стал главным оружием Моуринью23 сентября 19:48Жозе Моуринью раскрыл свои эмоции на скамейке запасных и план развития!Жозе Моуринью раскрыл свои эмоции на скамейке запасных и план развития!13 сентября 17:43Реал Мадрид разгромил Райо Вальекано в матче, где Килиан Мбаппе оформил дубльРеал Мадрид разгромил Райо Вальекано в матче, где Килиан Мбаппе оформил дубль13 сентября 03:54Килиан Мбаппе восхищен интеллектом Жозе МоуриньюКилиан Мбаппе восхищен интеллектом Жозе Моуринью12 сентября 15:12Жозе Моуринью встал на защиту Винисиуса и МбаппеЖозе Моуринью встал на защиту Винисиуса и Мбаппе12 сентября 12:15
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»