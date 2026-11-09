3-е место среди 101 страны: медальный зачет Чемпионата мира в Ташкенте

·81·Спорт
3-е место среди 101 страны: медальный зачет Чемпионата мира в Ташкенте
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  • На 50-м Чемпионате мира по самбо в Ташкенте национальная сборная Узбекистана заняла 3-е место в общем зачете среди 101 страны.
  • По итогам трехдневных соревнований узбекские спортсмены завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей — всего 16 наград.
  • Наша сборная обогнала спортсменов из Беларуси по количеству серебряных медалей и заняла место в тройке лидеров.

Юбилейный 50-й Чемпионат мира по самбо среди мужчин и женщин, проходивший в Ташкенте, официально завершился.

В соревнованиях, в которых на протяжении трех дней боролись сильнейшие атлеты из 101 страны мира, национальная сборная Узбекистана выступила успешно, прочно закрепившись в тройке лидеров.

Результаты последнего дня и показатели нашей сборной

В заключительный день чемпионата прошли решающие схватки в 10 весовых категориях:

  • 6 медалей в последний день: В финальный день соревнований наши соотечественники завоевали еще 1 серебряную и 5 бронзовых медалей;

  • Всего 16 наград: По итогам трехдневных состязаний самбисты Узбекистана завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых — всего 16 медалей;

  • Острая конкуренция с Беларусью: Опередив сборную Беларуси, у которой также 2 золотые медали, за счет большего количества серебряных наград, мы заняли почетное 3-е место.

Ташкент-2026: Общий медальный зачет

На юбилейном Чемпионате мира на пьедестал почета поднялись представители 26 стран:

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Статус / Позиция

1

Россия

18

3

4

25

Абсолютный лидер

2

Грузия

5

2

4

11

Заняли 2-ю строчку

3

Узбекистан

2

5

9

16

Команда-хозяйка в тройке лидеров

4

Беларусь

2

3

11

16

4-е место по качеству серебряных медалей

5

Туркменистан

2

0

2

4

На 5-й строчке

Также сборные Монголии, Украины, Кыргызской Республики и Болгарии записали на свой счет по 1 золотой медали.

Историческое значение соревнований

Этот турнир, собравший лучших атлетов из более чем 100 стран, стал не только одним из крупнейших форумов в истории самбо, но и на практике доказал, что инфраструктура нашей страны для проведения спортивных мероприятий и единоборств полностью соответствует мировым стандартам.

Вхождение узбекских спортсменов в тройку лидеров в условиях такой высокой конкуренции еще раз продемонстрировало высокий авторитет национальной школы самбо на международной арене.

Чемпионат мира по самбоАссоциация самбо УзбекистанаТашкент-2026Самбо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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