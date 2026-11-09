3-е место среди 101 страны: медальный зачет Чемпионата мира в Ташкенте
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- На 50-м Чемпионате мира по самбо в Ташкенте национальная сборная Узбекистана заняла 3-е место в общем зачете среди 101 страны.
- По итогам трехдневных соревнований узбекские спортсмены завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей — всего 16 наград.
- Наша сборная обогнала спортсменов из Беларуси по количеству серебряных медалей и заняла место в тройке лидеров.
Юбилейный 50-й Чемпионат мира по самбо среди мужчин и женщин, проходивший в Ташкенте, официально завершился.
В соревнованиях, в которых на протяжении трех дней боролись сильнейшие атлеты из 101 страны мира, национальная сборная Узбекистана выступила успешно, прочно закрепившись в тройке лидеров.
Результаты последнего дня и показатели нашей сборной
В заключительный день чемпионата прошли решающие схватки в 10 весовых категориях:
6 медалей в последний день: В финальный день соревнований наши соотечественники завоевали еще 1 серебряную и 5 бронзовых медалей;
Всего 16 наград: По итогам трехдневных состязаний самбисты Узбекистана завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых — всего 16 медалей;
Острая конкуренция с Беларусью: Опередив сборную Беларуси, у которой также 2 золотые медали, за счет большего количества серебряных наград, мы заняли почетное 3-е место.
Ташкент-2026: Общий медальный зачет
На юбилейном Чемпионате мира на пьедестал почета поднялись представители 26 стран:
Место
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
Статус / Позиция
1
Россия
18
3
4
25
Абсолютный лидер
2
Грузия
5
2
4
11
Заняли 2-ю строчку
3
Узбекистан
2
5
9
16
Команда-хозяйка в тройке лидеров
4
Беларусь
2
3
11
16
4-е место по качеству серебряных медалей
5
Туркменистан
2
0
2
4
На 5-й строчке
Также сборные Монголии, Украины, Кыргызской Республики и Болгарии записали на свой счет по 1 золотой медали.
Историческое значение соревнований
Этот турнир, собравший лучших атлетов из более чем 100 стран, стал не только одним из крупнейших форумов в истории самбо, но и на практике доказал, что инфраструктура нашей страны для проведения спортивных мероприятий и единоборств полностью соответствует мировым стандартам.
Вхождение узбекских спортсменов в тройку лидеров в условиях такой высокой конкуренции еще раз продемонстрировало высокий авторитет национальной школы самбо на международной арене.
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