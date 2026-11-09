3-е место среди 101 страны: медальный зачет Чемпионата мира в Ташкенте

Юбилейный 50-й Чемпионат мира по самбо среди мужчин и женщин, проходивший в Ташкенте, официально завершился.

В соревнованиях, в которых на протяжении трех дней боролись сильнейшие атлеты из 101 страны мира, национальная сборная Узбекистана выступила успешно, прочно закрепившись в тройке лидеров.

Результаты последнего дня и показатели нашей сборной

В заключительный день чемпионата прошли решающие схватки в 10 весовых категориях:

6 медалей в последний день: В финальный день соревнований наши соотечественники завоевали еще 1 серебряную и 5 бронзовых медалей;

Всего 16 наград: По итогам трехдневных состязаний самбисты Узбекистана завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых — всего 16 медалей ;

Острая конкуренция с Беларусью: Опередив сборную Беларуси, у которой также 2 золотые медали, за счет большего количества серебряных наград, мы заняли почетное 3-е место.

Ташкент-2026: Общий медальный зачет

На юбилейном Чемпионате мира на пьедестал почета поднялись представители 26 стран:

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего Статус / Позиция 1 Россия 18 3 4 25 Абсолютный лидер 2 Грузия 5 2 4 11 Заняли 2-ю строчку 3 Узбекистан 2 5 9 16 Команда-хозяйка в тройке лидеров 4 Беларусь 2 3 11 16 4-е место по качеству серебряных медалей 5 Туркменистан 2 0 2 4 На 5-й строчке

Также сборные Монголии, Украины, Кыргызской Республики и Болгарии записали на свой счет по 1 золотой медали.

Историческое значение соревнований

Этот турнир, собравший лучших атлетов из более чем 100 стран, стал не только одним из крупнейших форумов в истории самбо, но и на практике доказал, что инфраструктура нашей страны для проведения спортивных мероприятий и единоборств полностью соответствует мировым стандартам.

Вхождение узбекских спортсменов в тройку лидеров в условиях такой высокой конкуренции еще раз продемонстрировало высокий авторитет национальной школы самбо на международной арене.