Две женщины оштрафованы на 2500 рублей за то, что не встали во время исполнения гимна России

В дагестанском Каспийске две женщины были привлечены к административной ответственности за то, что не встали во время исполнения гимна России. Каждой из них был назначен штраф в размере 2500 рублей (372 944 сума). Несмотря на то, что одна из женщин сослалась на наличие маленького ребенка, а вторая — на плохое самочувствие, суд не принял их доводы во внимание. Об этом сообщает Те Каукасиан Кнот.

Сообщается, что в отношении обеих женщин был составлен административный протокол за нарушение порядка использования государственных символов Российской Федерации.

По данным пресс-службы Верховного суда Дагестана, инцидент произошел 1 сентября во время торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний в Республиканском центре образования. Когда зазвучал гимн России, обе женщины продолжили сидеть на своих местах.

На судебном заседании они не признали свою вину. Одна из женщин заявила, что не смогла встать из-за того, что держала на руках маленького ребенка. Вторая объяснила, что в тот момент плохо себя чувствовала и не смогла подняться по состоянию здоровья.

Однако судьи не сочли приведенные ими причины достаточными и признали обеих виновными в совершении административного правонарушения. На данный момент информации о том, будут ли оштрафованные женщины обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, не поступало.

В Кавказском регионе подобные случаи наблюдались и ранее

В республиках Северного Кавказа случаи привлечения граждан к административной ответственности за неуважение к государственному гимну во время его исполнения фиксировались и раньше. Подобные инциденты происходили, в частности, в образовательных учреждениях и на спортивных мероприятиях.

Например, в июле 2024 года в Нальчике были составлены административные протоколы в отношении родителей учеников, которые не встали во время исполнения гимна России на школьной линейке.

В результате восемь жителей Кабардино-Балкарии были оштрафованы на 3 тысячи рублей каждый. Среди оштрафованных был и сотрудник компании «РусГидро». По имеющимся данным, предприятие потребовало от него публичных извинений за произошедший инцидент.

Также в апреле 2025 года в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии восемь человек были оштрафованы за проявление неуважения к государственному гимну во время спортивных соревнований.

Позже аналогичный случай был зафиксирован в Черкесске. 20-летний молодой человек, который не встал во время исполнения гимна России на стадионе, был подвергнут административному наказанию.

Таким образом, недавний инцидент в Дагестане показывает, что в некоторых регионах России продолжается практика административных дел, связанных с отношением к государственному гимну и правилами использования государственных символов.