Две женщины оштрафованы на 2500 рублей за то, что не встали во время исполнения гимна России

·67·Мир
Две женщины оштрафованы на 2500 рублей за то, что не встали во время исполнения гимна России

В дагестанском Каспийске две женщины были привлечены к административной ответственности за то, что не встали во время исполнения гимна России. Каждой из них был назначен штраф в размере 2500 рублей (372 944 сума). Несмотря на то, что одна из женщин сослалась на наличие маленького ребенка, а вторая — на плохое самочувствие, суд не принял их доводы во внимание. Об этом сообщает Те Каукасиан Кнот.

Сообщается, что в отношении обеих женщин был составлен административный протокол за нарушение порядка использования государственных символов Российской Федерации.

По данным пресс-службы Верховного суда Дагестана, инцидент произошел 1 сентября во время торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний в Республиканском центре образования. Когда зазвучал гимн России, обе женщины продолжили сидеть на своих местах.

На судебном заседании они не признали свою вину. Одна из женщин заявила, что не смогла встать из-за того, что держала на руках маленького ребенка. Вторая объяснила, что в тот момент плохо себя чувствовала и не смогла подняться по состоянию здоровья.

Однако судьи не сочли приведенные ими причины достаточными и признали обеих виновными в совершении административного правонарушения. На данный момент информации о том, будут ли оштрафованные женщины обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, не поступало.

В Кавказском регионе подобные случаи наблюдались и ранее

В республиках Северного Кавказа случаи привлечения граждан к административной ответственности за неуважение к государственному гимну во время его исполнения фиксировались и раньше. Подобные инциденты происходили, в частности, в образовательных учреждениях и на спортивных мероприятиях.

Например, в июле 2024 года в Нальчике были составлены административные протоколы в отношении родителей учеников, которые не встали во время исполнения гимна России на школьной линейке.

В результате восемь жителей Кабардино-Балкарии были оштрафованы на 3 тысячи рублей каждый. Среди оштрафованных был и сотрудник компании «РусГидро». По имеющимся данным, предприятие потребовало от него публичных извинений за произошедший инцидент.

Также в апреле 2025 года в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии восемь человек были оштрафованы за проявление неуважения к государственному гимну во время спортивных соревнований.

Позже аналогичный случай был зафиксирован в Черкесске. 20-летний молодой человек, который не встал во время исполнения гимна России на стадионе, был подвергнут административному наказанию.

Таким образом, недавний инцидент в Дагестане показывает, что в некоторых регионах России продолжается практика административных дел, связанных с отношением к государственному гимну и правилами использования государственных символов.

ДагестанКаспийскгимн Россииадминистративная ответственность
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Борьба» дагестанца с медведем потрясла интернет (видео)«Борьба» дагестанца с медведем потрясла интернет (видео)13 августа 14:17Мендес оценил наследие Абдулманапа: «Он открыл путь целому поколению»Мендес оценил наследие Абдулманапа: «Он открыл путь целому поколению»8 августа 17:51Указ Путина: Из России в Узбекистан запрещено вывозить наличные деньги на сумму более 1 млн рублейУказ Путина: Из России в Узбекистан запрещено вывозить наличные деньги на сумму более 1 млн рублей30 сентября 10:27Исторический поворот: ВС США полностью покинули Ирак!Исторический поворот: ВС США полностью покинули Ирак!28 сентября 20:24Свадьба сына миллиардера за 1,2 миллиона долларов поразила всехСвадьба сына миллиардера за 1,2 миллиона долларов поразила всех14 сентября 17:17Собакя «раскрыла» должника по алиментам, спрятавшегося внутри дивана (видео)Собакя «раскрыла» должника по алиментам, спрятавшегося внутри дивана (видео)24 июля 22:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов