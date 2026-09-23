Полные результаты 7-го тура 46-й Олимпиады: Исторический день сборных Узбекистана
На проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде борьба достигла кульминационной точки: полностью завершились матчи 7-го тура, ставшего одним из самых важных и напряженных этапов соревнований. Этот день запомнится результатами, которые впишутся золотыми буквами в историю узбекских шахмат. Лидер соревнований — наша первая мужская сборная (Узбекистан-1) со счетом 3:1 сокрушила главного конкурента, мощную команду Китая: на первой доске Нодирбек Абдусатторов одержал абсолютную победу над действующим чемпионом мира Дин Лирэнем, а на третьей доске Нодирбек Якуббоев переиграл опытного Юй Янъи. Жавохир Синдаоров и Мухиддин Мадаминов завершили свои партии надежной ничьей, обеспечив суперпобеду.
Радует, что наша вторая мужская сборная (Узбекистан-2) сыграла в боевую ничью 2:2 с сильной сборной Франции во главе с мировой шахматной суперзвездой Максимом Вашье-Лагравом: Жахонгир Вахидов, Абдималик Абдисалимов, Мухаммадзохид Суяров и Артык Нигматов достойно противостояли французским гроссмейстерам. А третья мужская сборная (Узбекистан-3) обыграла команду Южной Африки со счетом 3:1. Яркие результаты показали и наши женские сборные: если основная женская команда (Узбекистан-1) разгромила Словению со счетом 3,5:0,5, то команда Узбекистан-2 одержала важную победу над Таджикистаном со счетом 3:1; лишь наша третья девичья сборная уступила представительницам Перу (0,5:3,5).
Итак, как поражение Китая и остановка Франции изменили ситуацию в турнирной таблице, и насколько победы Абдусатторова и Хамдамовой приближают наши команды к чемпионскому подиуму?
«Триумф Абдусатторова, 2:2 с Францией и шествие девушек»: 5 главных пунктов 7-го тура
Самые важные факты и показатели по итогам самаркандского 7-го тура:
Разгром Китая со счетом 3:1: Основная сборная сокрушила главного соперника благодаря победам Нодирбека Абдусатторова (1:0 над Дин Лирэнем) и Нодирбека Якуббоева;
Мужество сборной Узбекистана-2 против Франции: Наши молодые, но опытные парни зафиксировали ничью 2:2 на всех 4 досках с фаворитом — сборной Франции во главе с капитаном Максимом Вашье-Лагравом;
Уверенный шаг Узбекистана-3: Третья мужская сборная одержала уверенную победу над Южной Африкой со счетом 3:1;
Разгром от нашей женской сборной со счетом 3,5:0,5: Яркие победы Афрузы Хамдамовой, Гулрухбегим Тохирджоновой и Гульдоны Каримовой не оставили шансов Словении;
Победа девушек из Узбекистана-2 над Таджикистаном: Обыграв соседнюю республику со счетом 3:1, они завоевали важные очки в женской категории.
46-я Всемирная шахматная олимпиада: Протокол всех официальных матчей 7-го тура
Анализ полных результатов мужских и женских сборных, зафиксированных в Самарканде:
Категория соревнований и команды
Личные результаты по доскам
Итоговый счет
Примечание и значимость
Мужчины: Узбекистан-1 — Китай
Абдусатторов 1:0 Дин Лирэнь
Синдаров 0,5:0,5 И Вэй
Якуббоев 1:0 Юй Янъи
Мадаминов 0,5:0,5 Сюй Сянъюй
3 : 1
Действующий чемпион мира повержен, Китай разгромлен
Мужчины: Узбекистан-2 — Франция
Вахидов 0,5:0,5 Вашье-Лаграв
Абдисалимов 0,5:0,5 Лагард
Суяров 0,5:0,5 Морицци
Нигматов 0,5:0,5 Муссар
2 : 2
Героическая ничья против фаворита — Франции
Мужчины: Узбекистан-3 — Южная Африка
Сайдалиев 1:0 Карстен
Рахматуллаев 0,5:0,5 Левитан
Абдурахмонов 0,5:0,5 Манго
Омонов 1:0 Мняста
3 : 1
Важная и стабильная победа третьего состава
Женщины: Узбекистан-1 — Словения
Хамдамова 1:0 Унук
Тохирджонова 1:0 Урх
Имомкозиева 0,5:0,5 Бебер
Каримова 1:0 Михелич
3,5 : 0,5
Крупная победа над сильной европейской командой
Женщины: Узбекистан-2 — Таджикистан
Якуббоева 0,5:0,5 Насриддинзода
Маликова 0,5:0,5 Антонова
Халилова 1:0 Махмудова
Машабова 0:1 Мансурова
3 : 1
Важное очко в принципиальном региональном матче
Женщины: Узбекистан-3 — Перу
Актамова 0:1 Кори
Бобомуродова 0:1 Салас
Ахмедова 0:1 Контрерас
Шахзодова 0,5:0,5 Хиларио
0,5 : 3,5
Третий состав уступил опытным представительницам Перу
Шахматная экспертиза и анализ: Почему 7-й тур стал триумфом для Узбекистана?
Выводы международных экспертов и гроссмейстеров:
Фактор «первой доски» и победа над Дин Лирэнем: Победа Нодирбека Абдусатторова над чемпионом мира не только принесла команде очко, но и повергла команду-соперницу в шоковое состояние; параллельная победа Нодирбека Якуббоева также заставила Китай капитулировать;
Стратегическое мужество Узбекистана-2: Сборная Франции считается одним из главных претендентов на медали турнира; то, что Жахонгир Вахидов остановил мировую суперзвезду Вашье-Лаграва, а остальные три молодых шахматиста добились ничьей, показало, что резервная школа Узбекистана способна на равных бороться с любым грандом мира;
Смелое шествие нашей женской сборной к медалям: Разгром Словении женской сборной во главе с Афрузой Хамдамовой и Гулрухбегим Тохирджоновой со счетом 3,5:0,5 доказал, что они стали реальными фаворитами в борьбе за олимпийские награды;
Самаркандский фактор и фундамент чемпионства: Успешное преодоление китайского барьера нашей главной сборной после 7-го тура максимально повысило шансы удержать Олимпийский кубок в Узбекистане.
Матчи 7-го тура в Самарканде в очередной раз доказали, что узбекские шахматы сегодня являются непревзойденной и мощнейшей интеллектуальной силой в мире.
Как вы думаете, приведёт ли победа нашей главной мужской сборной над Китаем со счетом 3:1 к их победе на Олимпиаде? Какой представитель нашей второй сборной, остановившей Францию, или женской сборной, набравшей 3,5 очка, удивил вас больше всего? Оставляйте свои личные мнения и поздравления в комментариях и делитесь этим полным репортажем, ставшим нашей национальной гордостью, со всеми любителями шахмат!
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