Полные результаты 7-го тура 46-й Олимпиады: Исторический день сборных Узбекистана

·11·Спорт
Полные результаты 7-го тура 46-й Олимпиады: Исторический день сборных Узбекистана

На проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде борьба достигла кульминационной точки: полностью завершились матчи 7-го тура, ставшего одним из самых важных и напряженных этапов соревнований. Этот день запомнится результатами, которые впишутся золотыми буквами в историю узбекских шахмат. Лидер соревнований — наша первая мужская сборная (Узбекистан-1) со счетом 3:1 сокрушила главного конкурента, мощную команду Китая: на первой доске Нодирбек Абдусатторов одержал абсолютную победу над действующим чемпионом мира Дин Лирэнем, а на третьей доске Нодирбек Якуббоев переиграл опытного Юй Янъи. Жавохир Синдаоров и Мухиддин Мадаминов завершили свои партии надежной ничьей, обеспечив суперпобеду.

Радует, что наша вторая мужская сборная (Узбекистан-2) сыграла в боевую ничью 2:2 с сильной сборной Франции во главе с мировой шахматной суперзвездой Максимом Вашье-Лагравом: Жахонгир Вахидов, Абдималик Абдисалимов, Мухаммадзохид Суяров и Артык Нигматов достойно противостояли французским гроссмейстерам. А третья мужская сборная (Узбекистан-3) обыграла команду Южной Африки со счетом 3:1. Яркие результаты показали и наши женские сборные: если основная женская команда (Узбекистан-1) разгромила Словению со счетом 3,5:0,5, то команда Узбекистан-2 одержала важную победу над Таджикистаном со счетом 3:1; лишь наша третья девичья сборная уступила представительницам Перу (0,5:3,5).

Итак, как поражение Китая и остановка Франции изменили ситуацию в турнирной таблице, и насколько победы Абдусатторова и Хамдамовой приближают наши команды к чемпионскому подиуму?

«Триумф Абдусатторова, 2:2 с Францией и шествие девушек»: 5 главных пунктов 7-го тура

Самые важные факты и показатели по итогам самаркандского 7-го тура:

  • Разгром Китая со счетом 3:1: Основная сборная сокрушила главного соперника благодаря победам Нодирбека Абдусатторова (1:0 над Дин Лирэнем) и Нодирбека Якуббоева;

  • Мужество сборной Узбекистана-2 против Франции: Наши молодые, но опытные парни зафиксировали ничью 2:2 на всех 4 досках с фаворитом — сборной Франции во главе с капитаном Максимом Вашье-Лагравом;

  • Уверенный шаг Узбекистана-3: Третья мужская сборная одержала уверенную победу над Южной Африкой со счетом 3:1;

  • Разгром от нашей женской сборной со счетом 3,5:0,5: Яркие победы Афрузы Хамдамовой, Гулрухбегим Тохирджоновой и Гульдоны Каримовой не оставили шансов Словении;

  • Победа девушек из Узбекистана-2 над Таджикистаном: Обыграв соседнюю республику со счетом 3:1, они завоевали важные очки в женской категории.

46-я Всемирная шахматная олимпиада: Протокол всех официальных матчей 7-го тура

Анализ полных результатов мужских и женских сборных, зафиксированных в Самарканде:

Категория соревнований и команды

Личные результаты по доскам

Итоговый счет

Примечание и значимость

Мужчины: Узбекистан-1 — Китай

Абдусатторов 1:0 Дин Лирэнь

Синдаров 0,5:0,5 И Вэй

Якуббоев 1:0 Юй Янъи

Мадаминов 0,5:0,5 Сюй Сянъюй

3 : 1

Действующий чемпион мира повержен, Китай разгромлен

Мужчины: Узбекистан-2 — Франция

Вахидов 0,5:0,5 Вашье-Лаграв

Абдисалимов 0,5:0,5 Лагард

Суяров 0,5:0,5 Морицци

Нигматов 0,5:0,5 Муссар

2 : 2

Героическая ничья против фаворита — Франции

Мужчины: Узбекистан-3 — Южная Африка

Сайдалиев 1:0 Карстен

Рахматуллаев 0,5:0,5 Левитан

Абдурахмонов 0,5:0,5 Манго

Омонов 1:0 Мняста

3 : 1

Важная и стабильная победа третьего состава

Женщины: Узбекистан-1 — Словения

Хамдамова 1:0 Унук

Тохирджонова 1:0 Урх

Имомкозиева 0,5:0,5 Бебер

Каримова 1:0 Михелич

3,5 : 0,5

Крупная победа над сильной европейской командой

Женщины: Узбекистан-2 — Таджикистан

Якуббоева 0,5:0,5 Насриддинзода

Маликова 0,5:0,5 Антонова

Халилова 1:0 Махмудова

Машабова 0:1 Мансурова

3 : 1

Важное очко в принципиальном региональном матче

Женщины: Узбекистан-3 — Перу

Актамова 0:1 Кори

Бобомуродова 0:1 Салас

Ахмедова 0:1 Контрерас

Шахзодова 0,5:0,5 Хиларио

0,5 : 3,5

Третий состав уступил опытным представительницам Перу

Шахматная экспертиза и анализ: Почему 7-й тур стал триумфом для Узбекистана?

Выводы международных экспертов и гроссмейстеров:

  • Фактор «первой доски» и победа над Дин Лирэнем: Победа Нодирбека Абдусатторова над чемпионом мира не только принесла команде очко, но и повергла команду-соперницу в шоковое состояние; параллельная победа Нодирбека Якуббоева также заставила Китай капитулировать;

  • Стратегическое мужество Узбекистана-2: Сборная Франции считается одним из главных претендентов на медали турнира; то, что Жахонгир Вахидов остановил мировую суперзвезду Вашье-Лаграва, а остальные три молодых шахматиста добились ничьей, показало, что резервная школа Узбекистана способна на равных бороться с любым грандом мира;

  • Смелое шествие нашей женской сборной к медалям: Разгром Словении женской сборной во главе с Афрузой Хамдамовой и Гулрухбегим Тохирджоновой со счетом 3,5:0,5 доказал, что они стали реальными фаворитами в борьбе за олимпийские награды;

  • Самаркандский фактор и фундамент чемпионства: Успешное преодоление китайского барьера нашей главной сборной после 7-го тура максимально повысило шансы удержать Олимпийский кубок в Узбекистане.

Матчи 7-го тура в Самарканде в очередной раз доказали, что узбекские шахматы сегодня являются непревзойденной и мощнейшей интеллектуальной силой в мире.

Как вы думаете, приведёт ли победа нашей главной мужской сборной над Китаем со счетом 3:1 к их победе на Олимпиаде? Какой представитель нашей второй сборной, остановившей Францию, или женской сборной, набравшей 3,5 очка, удивил вас больше всего? Оставляйте свои личные мнения и поздравления в комментариях и делитесь этим полным репортажем, ставшим нашей национальной гордостью, со всеми любителями шахмат!

46-я Всемирная шахматная олимпиадаНодирбек АбдусатторовУзбекистан-1Самарканд
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Важное заявление Нодирбека Абдусатторова о шахматной Олимпиаде в Самарканде...Важное заявление Нодирбека Абдусатторова о шахматной Олимпиаде в Самарканде...19 сентября 20:01На 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде завершился 3-й тур: Детали баталийНа 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде завершился 3-й тур: Детали баталий18 сентября 22:24«Исторические 4:0 и триумф в Самарканде»: узбекские гроссмейстеры разгромили Венгрию!«Исторические 4:0 и триумф в Самарканде»: узбекские гроссмейстеры разгромили Венгрию!20 сентября 22:49Всемирная шахматная олимпиада: как провели 2-й день сборные Узбекистана?Всемирная шахматная олимпиада: как провели 2-й день сборные Узбекистана?17 сентября 22:02«Уродится сын — назову Нодирбеком»: громкое признание известного английского гроссмейстера«Уродится сын — назову Нодирбеком»: громкое признание известного английского гроссмейстераСегодня 22:42На 46-й Всемирной шахматной олимпиаде Узбекистан победил на всех фронтахНа 46-й Всемирной шахматной олимпиаде Узбекистан победил на всех фронтах16 сентября 23:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?