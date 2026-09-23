Полные результаты 7-го тура 46-й Олимпиады: Исторический день сборных Узбекистана

На проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде борьба достигла кульминационной точки: полностью завершились матчи 7-го тура, ставшего одним из самых важных и напряженных этапов соревнований. Этот день запомнится результатами, которые впишутся золотыми буквами в историю узбекских шахмат. Лидер соревнований — наша первая мужская сборная (Узбекистан-1) со счетом 3:1 сокрушила главного конкурента, мощную команду Китая: на первой доске Нодирбек Абдусатторов одержал абсолютную победу над действующим чемпионом мира Дин Лирэнем, а на третьей доске Нодирбек Якуббоев переиграл опытного Юй Янъи. Жавохир Синдаоров и Мухиддин Мадаминов завершили свои партии надежной ничьей, обеспечив суперпобеду.

Радует, что наша вторая мужская сборная (Узбекистан-2) сыграла в боевую ничью 2:2 с сильной сборной Франции во главе с мировой шахматной суперзвездой Максимом Вашье-Лагравом: Жахонгир Вахидов, Абдималик Абдисалимов, Мухаммадзохид Суяров и Артык Нигматов достойно противостояли французским гроссмейстерам. А третья мужская сборная (Узбекистан-3) обыграла команду Южной Африки со счетом 3:1. Яркие результаты показали и наши женские сборные: если основная женская команда (Узбекистан-1) разгромила Словению со счетом 3,5:0,5, то команда Узбекистан-2 одержала важную победу над Таджикистаном со счетом 3:1; лишь наша третья девичья сборная уступила представительницам Перу (0,5:3,5).

Итак, как поражение Китая и остановка Франции изменили ситуацию в турнирной таблице, и насколько победы Абдусатторова и Хамдамовой приближают наши команды к чемпионскому подиуму?

«Триумф Абдусатторова, 2:2 с Францией и шествие девушек»: 5 главных пунктов 7-го тура

Самые важные факты и показатели по итогам самаркандского 7-го тура:

Разгром Китая со счетом 3:1: Основная сборная сокрушила главного соперника благодаря победам Нодирбека Абдусатторова (1:0 над Дин Лирэнем) и Нодирбека Якуббоева;

Мужество сборной Узбекистана-2 против Франции: Наши молодые, но опытные парни зафиксировали ничью 2:2 на всех 4 досках с фаворитом — сборной Франции во главе с капитаном Максимом Вашье-Лагравом;

Уверенный шаг Узбекистана-3: Третья мужская сборная одержала уверенную победу над Южной Африкой со счетом 3:1;

Разгром от нашей женской сборной со счетом 3,5:0,5: Яркие победы Афрузы Хамдамовой, Гулрухбегим Тохирджоновой и Гульдоны Каримовой не оставили шансов Словении;

Победа девушек из Узбекистана-2 над Таджикистаном: Обыграв соседнюю республику со счетом 3:1, они завоевали важные очки в женской категории.

46-я Всемирная шахматная олимпиада: Протокол всех официальных матчей 7-го тура

Анализ полных результатов мужских и женских сборных, зафиксированных в Самарканде:

Категория соревнований и команды Личные результаты по доскам Итоговый счет Примечание и значимость Мужчины: Узбекистан-1 — Китай Абдусатторов 1:0 Дин Лирэнь Синдаров 0,5:0,5 И Вэй Якуббоев 1:0 Юй Янъи Мадаминов 0,5:0,5 Сюй Сянъюй 3 : 1 Действующий чемпион мира повержен, Китай разгромлен Мужчины: Узбекистан-2 — Франция Вахидов 0,5:0,5 Вашье-Лаграв Абдисалимов 0,5:0,5 Лагард Суяров 0,5:0,5 Морицци Нигматов 0,5:0,5 Муссар 2 : 2 Героическая ничья против фаворита — Франции Мужчины: Узбекистан-3 — Южная Африка Сайдалиев 1:0 Карстен Рахматуллаев 0,5:0,5 Левитан Абдурахмонов 0,5:0,5 Манго Омонов 1:0 Мняста 3 : 1 Важная и стабильная победа третьего состава Женщины: Узбекистан-1 — Словения Хамдамова 1:0 Унук Тохирджонова 1:0 Урх Имомкозиева 0,5:0,5 Бебер Каримова 1:0 Михелич 3,5 : 0,5 Крупная победа над сильной европейской командой Женщины: Узбекистан-2 — Таджикистан Якуббоева 0,5:0,5 Насриддинзода Маликова 0,5:0,5 Антонова Халилова 1:0 Махмудова Машабова 0:1 Мансурова 3 : 1 Важное очко в принципиальном региональном матче Женщины: Узбекистан-3 — Перу Актамова 0:1 Кори Бобомуродова 0:1 Салас Ахмедова 0:1 Контрерас Шахзодова 0,5:0,5 Хиларио 0,5 : 3,5 Третий состав уступил опытным представительницам Перу

Шахматная экспертиза и анализ: Почему 7-й тур стал триумфом для Узбекистана?

Выводы международных экспертов и гроссмейстеров:

Фактор «первой доски» и победа над Дин Лирэнем: Победа Нодирбека Абдусатторова над чемпионом мира не только принесла команде очко, но и повергла команду-соперницу в шоковое состояние; параллельная победа Нодирбека Якуббоева также заставила Китай капитулировать;

Стратегическое мужество Узбекистана-2: Сборная Франции считается одним из главных претендентов на медали турнира; то, что Жахонгир Вахидов остановил мировую суперзвезду Вашье-Лаграва, а остальные три молодых шахматиста добились ничьей, показало, что резервная школа Узбекистана способна на равных бороться с любым грандом мира;

Смелое шествие нашей женской сборной к медалям: Разгром Словении женской сборной во главе с Афрузой Хамдамовой и Гулрухбегим Тохирджоновой со счетом 3,5:0,5 доказал, что они стали реальными фаворитами в борьбе за олимпийские награды;

Самаркандский фактор и фундамент чемпионства: Успешное преодоление китайского барьера нашей главной сборной после 7-го тура максимально повысило шансы удержать Олимпийский кубок в Узбекистане.

Матчи 7-го тура в Самарканде в очередной раз доказали, что узбекские шахматы сегодня являются непревзойденной и мощнейшей интеллектуальной силой в мире.

Как вы думаете, приведёт ли победа нашей главной мужской сборной над Китаем со счетом 3:1 к их победе на Олимпиаде? Какой представитель нашей второй сборной, остановившей Францию, или женской сборной, набравшей 3,5 очка, удивил вас больше всего? Оставляйте свои личные мнения и поздравления в комментариях и делитесь этим полным репортажем, ставшим нашей национальной гордостью, со всеми любителями шахмат!