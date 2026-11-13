Супергол Арды Гюлера не помог: Бельгия обыграла Турцию на выезде

Матчи 5-го тура Лиги наций УЕФА вошли в решающую фазу. В одном из центральных противостояний, приковавшем внимание болельщиков, национальная сборная Турции принимала на своем поле сборную Бельгии. В напряженной и богатой на голы игре гости сломили сопротивление соперника, одержав волевую победу со счетом 2:1.

Шедевральный гол Гюлера и ответ бельгийцев

Активно начавшие встречу хозяева поля открыли счет в середине первого тайма. Любимец публики, звезда сборной Турции Арда Гюлер на 20-й минуте забил потрясающий супергол, который «взорвал» стадион (1:0).

Однако бельгийцам не потребовалось много времени, чтобы ответить. Опытные звезды в короткие сроки переломили ход игры в свою пользу:

27-я минута: Капитан команды Кевин Де Брёйне восстановил равновесие (1:1).

30-я минута: Шарль Де Кетеларе еще раз поразил ворота соперника, выведя гостей вперед (1:2).

Статистика игры и детали Данные Итоговый счет Турция — Бельгия 1:2 Авторы голов Арда Гюлер (20) — Кевин Де Брёйне (27), Шарль Де Кетеларе (30) Положение в турнире Бельгия с 9 очками на 2-м месте, Турция без очков на 4-й строчке

Составы и замены

Турция: Угурджан Чакыр, Мерих Демирал, Самет Акайдын, Ферди Кадыоглу, Мерт Мюлдюр (Зеки Челик, 70), Исмаил Юксек, Хакан Чалханоглу (Оркун Кёкчю, 58), Салих Озджан, Кенан Йылдыз (Джан Узун, 80), Арда Гюлер, Энес Унал (Эмре Мор, 58).

Бельгия: Сенне Ламменс, Тимоти Кастань, Брэндон Мехеле, Жоэль Нгой, Максим Де Кёйпер, Кевин Де Брёйне (Леандро Троссар, 69), Николас Раскин (Ханс Ванакен, 90+3), Юри Тилеманс, Диего Морейра (Доди Лукебакио, 68), Шарль Де Кетеларе, Жереми Доку (Стэнли Годс, 80).

Изменения в турнирной таблице

После этой важной победы бельгийцы довели количество своих очков до 9 и поднялись на 2-е место в группе А. Сборная Турции, пока не набравшая ни одного очка, занимает 4-ю строчку в группе.

Как вы считаете, почему сборная Турции не смогла удержать преимущество после супергола Арды Гюлера? Оставляйте свое мнение в комментариях!