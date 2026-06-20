Арда Гюлер извинился перед народом: Турция досрочно покинула чемпионат мира

Молодая звезда национальной сборной Турции и полузащитник «Реал Мадрид» Арда Гюлер извинился перед болельщиками после неудачного выступления на чемпионате мира. Поражение от Парагвая со счетом 1:0 официально поставило точку в участии турок в турнире. Подопечные Винченцо Монтеллы в первых двух матчах группового этапа не смогли забить ни одного гола, не говоря уже об очках. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Сборная «полумесяца и звезды», завоевавшая симпатии многих, дойдя до четвертьфинала Евро-2024, прибыла на этот мундиаль с большими надеждами. Однако серия неожиданных неудач поставила команду в тяжелое положение. Сначала поражение от Австралии со счетом 2:0, а затем проигрыш Парагваю математически лишили Турцию шансов на выход в плей-офф.

После завершения встречи 21-летний Арда Гюлер не смог скрыть своих эмоций. Футболист, который вместе с Кенаном Йылдызом считается лидером нового поколения турецкого футбола, в интервью ТРТ Спор признал, что уровень игры команды оказался намного ниже ожидаемого. По его словам, игроки не смогли показать футбол, соответствующий их статусу в своих клубах.

Исторический антирекорд и неэффективность в атаке

«Нам очень стыдно, и мы просим прощения у всего нашего народа. Мы играем в крупнейших клубах мира, и должны были доказать это на поле. За два матча мы не забили ни одного гола. Я приложу все усилия, чтобы болельщики постарались забыть этот турнир в моей карьере в сборной», — отметил игрок «Реал Мадрида».

Статистические данные, представленные Goal.com, показывают, насколько серьезны проблемы сборной Турции в атаке. За два матча турки нанесли в общей сложности 62 удара по воротам соперника, но ни один из них не стал голом. Согласно аналитике Opta, это рекордный показатель по количеству ударов без забитых мячей в двух последовательных матчах в истории чемпионатов мира с 1966 года.

В матче с Парагваем Турция владела мячом 78,5% времени и нанесла 33 удара. Несмотря на такое абсолютное преимущество, распечатать ворота не удалось. Подобная неэффективность стала основной причиной преждевременного вылета команды из турнира.

Хотя в последнем туре группового этапа Турция выйдет на поле против сборной США, эта встреча уже не повлияет на положение в турнирной таблице. Теперь основная цель команды — одержать победу в финальном матче, чтобы восстановить свою гордость и хоть немного искупить вину перед болельщиками.