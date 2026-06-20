Арда Гюлер извинился перед народом: Турция досрочно покинула чемпионат мира

·50·Спорт
Арда Гюлер извинился перед народом: Турция досрочно покинула чемпионат мира

Молодая звезда национальной сборной Турции и полузащитник «Реал Мадрид» Арда Гюлер извинился перед болельщиками после неудачного выступления на чемпионате мира. Поражение от Парагвая со счетом 1:0 официально поставило точку в участии турок в турнире. Подопечные Винченцо Монтеллы в первых двух матчах группового этапа не смогли забить ни одного гола, не говоря уже об очках. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Сборная «полумесяца и звезды», завоевавшая симпатии многих, дойдя до четвертьфинала Евро-2024, прибыла на этот мундиаль с большими надеждами. Однако серия неожиданных неудач поставила команду в тяжелое положение. Сначала поражение от Австралии со счетом 2:0, а затем проигрыш Парагваю математически лишили Турцию шансов на выход в плей-офф.

После завершения встречи 21-летний Арда Гюлер не смог скрыть своих эмоций. Футболист, который вместе с Кенаном Йылдызом считается лидером нового поколения турецкого футбола, в интервью ТРТ Спор признал, что уровень игры команды оказался намного ниже ожидаемого. По его словам, игроки не смогли показать футбол, соответствующий их статусу в своих клубах.

Исторический антирекорд и неэффективность в атаке

«Нам очень стыдно, и мы просим прощения у всего нашего народа. Мы играем в крупнейших клубах мира, и должны были доказать это на поле. За два матча мы не забили ни одного гола. Я приложу все усилия, чтобы болельщики постарались забыть этот турнир в моей карьере в сборной», — отметил игрок «Реал Мадрида».

Статистические данные, представленные Goal.com, показывают, насколько серьезны проблемы сборной Турции в атаке. За два матча турки нанесли в общей сложности 62 удара по воротам соперника, но ни один из них не стал голом. Согласно аналитике Opta, это рекордный показатель по количеству ударов без забитых мячей в двух последовательных матчах в истории чемпионатов мира с 1966 года.

В матче с Парагваем Турция владела мячом 78,5% времени и нанесла 33 удара. Несмотря на такое абсолютное преимущество, распечатать ворота не удалось. Подобная неэффективность стала основной причиной преждевременного вылета команды из турнира.

Хотя в последнем туре группового этапа Турция выйдет на поле против сборной США, эта встреча уже не повлияет на положение в турнирной таблице. Теперь основная цель команды — одержать победу в финальном матче, чтобы восстановить свою гордость и хоть немного искупить вину перед болельщиками.

Арда ГюлерРеал МадридТурцияЧемпионат мираФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Рубен Диаш: Шумиха вокруг Криштиану Роналду для нас не новостьРубен Диаш: Шумиха вокруг Криштиану Роналду для нас не новостьСегодня, 14:32Кубок мира по боксу: четверо наших боксеров вышли в финалКубок мира по боксу: четверо наших боксеров вышли в финалСегодня, 14:13ЧМ-2026. Шотландия – Марокко 0:1 (смотрите забитый гол)ЧМ-2026. Шотландия – Марокко 0:1 (смотрите забитый гол)Сегодня, 14:07«Барселона» спешит выгодно приобрести талантливого защитника«Барселона» спешит выгодно приобрести талантливого защитникаСегодня, 13:58Демба Ба назначен спортивным директором французского клубаДемба Ба назначен спортивным директором французского клубаСегодня, 13:54ЧМ-2026. США – Австралия 2:0 (смотрите голы)ЧМ-2026. США – Австралия 2:0 (смотрите голы)Сегодня, 13:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана