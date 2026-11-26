Разработчик продемонстрировал необычную технологию для устройства Apple Vision Pro. Она превращает обычную фотографию с iPhone в трехмерное пространство, позволяя пользователю как бы «войти» внутрь снимка и осмотреть его окружение. Об этом сообщает ТечТимес.

В демонстрации пользователь захватывает пальцами фотографию на экране iPhone и притягивает её к себе. Как только он разжимает руку, пейзаж со снимка появляется в виртуальном пространстве. В результате у человека создается впечатление, будто он находится внутри фотографии, а не просто рассматривает её.