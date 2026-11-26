Для Apple Vision Pro представили технологию, позволяющую «войти» внутрь фотографии (видео)
Разработчик продемонстрировал необычную технологию для устройства Apple Vision Pro. Она превращает обычную фотографию с iPhone в трехмерное пространство, позволяя пользователю как бы «войти» внутрь снимка и осмотреть его окружение. Об этом сообщает ТечТимес.
В демонстрации пользователь захватывает пальцами фотографию на экране iPhone и притягивает её к себе. Как только он разжимает руку, пейзаж со снимка появляется в виртуальном пространстве. В результате у человека создается впечатление, будто он находится внутри фотографии, а не просто рассматривает её.
Проект создал разработчик по имени Бихе Си (Бихе Кси). В нем использованы технология Apple МЛ-ШАРП для создания трехмерной сцены из фотографии, графический метод Гауссиан Сплаттинг и возможности отслеживания движений рук. Некоторые дополнительные объекты, включая листья на изображении, были созданы с помощью инструмента Трипо.
Стоит отметить, что это не новая функция, официально представленная Apple, а экспериментальный проект независимого разработчика. Также процесс преобразования фотографии в 3Д-среду выполняется заранее, то есть он не происходит автоматически в момент отправки снимка с iPhone на Vision Pro.
Автор проекта предоставил его в виде открытого исходного кода. Однако для его использования требуются специальные технические настройки и устройство Vision Pro.
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