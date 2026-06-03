Строительство сетей 5Г в России грозит операторам связи огромными убытками

·45·Технологии
Строительство сетей 5Г в России грозит операторам связи огромными убытками
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Российские операторы связи сталкиваются с серьезными препятствиями при развитии технологии 5Г. Выделенные частоты не увеличивают скорость нового стандарта, а лишь отображают значок на экране смартфона. По данным «Коммерсанта», со ссылкой на исследование МТС, в текущих условиях операторы рискуют понести убытки в потребительском сегменте на десятки миллиардов рублей. Об этом сообщает Иксбт.ком .

До 2036 года общие капитальные затраты на внедрение сети 5Г могут превысить 335 млрд рублей, из которых 286 млрд придется на сегмент Б2К. Согласно прогнозам, именно это направление принесет убытки в размере 84 млрд рублей. Напротив, корпоративный сегмент Б2Б может принести до 63 млрд рублей прибыли за счет промышленного и инфраструктурного применения.

Основной проблемой считается диапазон частот 4,8–4,99 ГГц. Он требует установки в 1,5–2 раза больше базовых станций по сравнению с оптимальным для 5Г диапазоном 3,4–3,8 ГГц. Для справки: оптимальные частоты в настоящее время заняты силовыми структурами. В таких условиях прирост скорости минимален, и пользователи видят лишь формальный значок 5Г.

Дополнительные трудности связаны с дефицитом отечественного оборудования и совместимых устройств — сейчас их доля составляет всего 3%. По плану, первые коммерческие сети 5Г должны появиться в 2027 году в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а к 2029 году — во всех городах-миллионниках. Кроме того, для пользователей iPhone доступ к этой технологии не ожидается.

5GРоссияСвязьiPhoneТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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