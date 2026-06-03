Полностью локализованный Ил-114-300 прибыл в Пулково

Региональный пассажирский самолет Ил-114-300, оснащенный российскими двигателями, прибыл в аэропорт Пулково накануне Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Воздушное судно представили объединения ОАК и ОДК, входящие в Госкорпорацию «Ростех». Самолет будет продемонстрирован участникам и гостям форума на территории аэропорта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Силовая установка воздушного судна состоит из двигателей ТВ7-117СТ-01, разработанных на предприятии ОДК в Санкт-Петербурге. Данный двигатель успешно прошел все необходимые испытания. В частности, в марте 2024 года в ходе восьми полетов в условиях естественного обледенения в Архангельской области была подтверждена штатная работа его противообледенительной системы.

Сам двигатель получил соответствующие сертификаты в 2022 году, а воздушный винт АВ112-114 — в 2023 году. Устройство предназначено для работы в диапазоне температур от -60 °К до +60 °К и на высотах до 7600 метров. Его максимальная взлетная мощность составляет 3100 л.с., при этом расход топлива в основных режимах работы значительно снижен.

Цифровые системы самолета также заслуживают внимания. Взаимодействие с малошумным винтом осуществляется через цифровой блок БАРК-65СМ. Кроме того, концерн КРЭТ разрабатывает для данной модели навигационную систему ВСС-95, пульты управления и жидкокристаллические дисплеи, отображающие всю полетную информацию.

В настоящее время опытные образцы двигателей в составе самолетов выполнили более 400 полетов. Предприятие-изготовитель заявило о готовности к серийным поставкам двигателей ТВ7-117СТ-01 и сообщило, что сейчас ведутся работы по дальнейшему увеличению их ресурса.