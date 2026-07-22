Meta тестирует приложение СторйКит для создания детских сказок с помощью AI

Компания Meta, один из крупнейших технологических гигантов в мире, работает над новым необычным проектом для родителей. Приложение под названием СторйКит позволяет создавать персонализированные сказки для детей с помощью AI. Эта технология примечательна тем, что направлена на полную автоматизацию одного из древнейших человеческих занятий — искусства рассказывания историй. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Приложение, замеченное изданием 9то5Мак в App Store, обещает родителям возможность создавать интересные и поучительные истории для своих детей, не написав при этом ни слова. В интервью TechCrunch представители Meta подтвердили, что СторйКит в настоящее время проходит тестирование в ряде стран, и компания изучает реакцию родителей на продукт.

Как работает СторйКит?

Процесс использования приложения очень прост и не требует творческих усилий. Сначала пользователь выбирает героя сказки. Для этого достаточно загрузить в приложение фотографию любимой игрушки или человека — AI «оживляет» этот образ и делает его центром повествования. После этого описывается мир, в котором происходит действие, и выбирается основной урок, который должен быть извлечен из истории.

Представители Meta подчеркивают, что через СторйКит можно прививать детям такие ценности, как доброта, смелость или сострадание, не в форме скучных лекций, а через увлекательные приключения. В приложении установлены специальные фильтры безопасности, оно не имеет функций социальных сетей, и зарегистрироваться в нем могут только пользователи старше 18 лет.

Столкновение технологий и человеческих отношений

Хотя эта технология призвана облегчить жизнь родителям, она также вызывает множество споров. По мнению экспертов и аналитиков, чтение сказки ребенку перед сном — это не просто передача информации, а важнейшая часть эмоциональной связи между родителем и ребенком. Остается открытым вопрос: могут ли «бездушные» сценарии, созданные AI, заменить это живое общение?

Ранее Meta уже представляла такие проекты, как генераторы дипфаке для Instagram или спорные умные очки. Хотя СторйКит кажется гораздо более безобидным, это очередной шаг к делегированию человеческого воображения технологиям. В условиях Узбекистана важность того, чтобы родители рассказывали детям национальные сказки и эпосы, играет неоценимую роль в формировании словарного запаса и мировоззрения ребенка.

В заключение можно сказать, что такие приложения, как СторйКит, могут показаться удобным решением в условиях нехватки времени. Однако эксперты предупреждают, что формирование мира детского воображения на основе алгоритмов AI может в будущем привести к снижению человеческого творческого потенциала. Выбор всегда остается за родителями.