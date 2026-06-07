Huawei представила сверхбыстрый процессор Аскенд 950ДТ

Компания Huawei официально подтвердила, что новый процессор Аскенд 950ДТ дебютирует в августе этого года и появится в реальных устройствах в четвертом квартале. Во время мероприятия Huawei Cloud 2026 Инспире Креаторс Эвент вице-президент компании Чэнь Линь сообщил, что этот чип, поддерживающий искусственный интеллект, будет интегрирован в облачную экосистему компании в августе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Процессор Аскенд 950ДТ нового поколения предлагает значительно увеличенную вычислительную мощность по сравнению с предыдущими версиями. Демонстрируется высокая производительность и эффективность во всех показателях, от пропускной способности видеопамяти до скорости интернета. Кроме того, этот полупроводниковый процессор поставляется с более удобным программным обеспечением, что упрощает настройку моделей и использование сценариев интеллектуального управления.

По словам Чэнь Линя, Аскенд 950ДТ достиг значительного роста мощности векторных вычислений и пропускной способности видеопамяти. Кроме того, чип напрямую поддерживает форматы с низкой точностью, такие как ФП8. Это ускоряет процесс обучения и использования моделей искусственного интеллекта.

Напомним, что в марте процессор Аскенд 950PR вышел в коммерческую продажу. Huawei представила этот чип вместе с кластером Atlas 350 AI на мероприятии для партнеров в Китае. Позже компания использовала этот чипсет для серии DeepSeek В4 и объявила о планах выпустить еще три новых полупроводниковых чипа для искусственного интеллекта в ближайшие три года.