Матеус Фернандес забил великолепный гол в своем дебютном матче за Тоттенхэм

·57·Спорт
Матеус Фернандес забил великолепный гол в своем дебютном матче за Тоттенхэм

Лондонский «Тоттенхэм» уже в первой игре доказал, почему потратил 85 миллионов фунтов стерлингов на Матеуса Фернандеса — свое самое дорогое приобретение в летнее трансферное окно. Португальский полузащитник продемонстрировал свое высокое мастерство в дебютном матче за клуб, сразу же приковав к себе внимание болельщиков и экспертов. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Фернандес впервые вышел в стартовом составе в товарищеском матче против «МК Донс», который проходил за закрытыми дверями на тренировочной базе клуба. Как сообщает издание Goal.com, бывший игрок «Вест Хэма» стал автором единственного гола, решившего исход встречи. Он поразил ворота соперника мощным ударом из-за пределов штрафной площади, принеся своей команде победу со счетом 1:0.

Дебют и незабываемый гол

Этот гол быстро стал популярным в социальных сетях. Приняв мяч, Фернандес нанес мощный удар с дальней дистанции, и мяч, задев штангу, влетел в сетку. В этой ситуации вратарь был бессилен. В интервью после игры 22-летний футболист отметил, что это был самый красивый гол в его карьере.

«Это было потрясающе, не так ли? Это мой самый любимый гол в карьере. В прошлом сезоне я забивал похожий, но этот — совершенно особенный. Я знаю, что должен чаще бить из-за пределов штрафной, я способен на это», — поделился своими эмоциями Матеус Фернандес.

Конкуренция на трансферном рынке и новый состав

Интересно, что в борьбе за футболиста участвовал и «Манчестер Юнайтед». Однако «красные дьяволы» не согласились выплатить полную сумму в 85 миллионов фунтов, предложив 70 миллионов фунтов и дополнительные бонусы. «Тоттенхэм» же рискнул и сразу выплатил требуемую сумму. Пока что это решение выглядит оправданным.

После неудач в прошлом сезоне «Тоттенхэм» приступил к радикальному обновлению состава. Напомним, что команда завершила прошлый чемпионат на 17-м месте, с трудом сохранив прописку в лиге. Клуб под руководством Роберто Де Дзерби этим летом подписал следующих футболистов:

  • Ян-Пауль ван Хекке
  • Эндрю Робертсон
  • Мартин Дубравка
  • Маркос Сенеси
  • Сандро Тонали
Эта масштабная трансферная кампания свидетельствует о серьезных намерениях руководства клуба. В новом сезоне «Тоттенхэм» ставит целью не только вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы, но и завоевать право на участие в еврокубках. Адаптация таких талантов, как Матеус Фернандес, несомненно, станет важным фактором на этом пути.

ТоттенхэмМатеус ФернандесТрансферАнглийская Премьер-лигаФутбол
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