Достаточно было одного фрагмента: Зиёда заинтриговала всех новой песней «Кам-кам» (видео)

Зиёда опубликовала в социальных сетях короткий отрывок из своей новой песни. Фрагмент, представленный под названием «Кам-кам», быстро вызвал интерес среди подписчиков певицы.

Несмотря на то, что была представлена лишь небольшая часть композиции, поклонники приняли её тепло. В комментариях под видео многие написали, что им понравилась мелодия и они с нетерпением ждут полной версии.

Некоторые пользователи просят Зиёду поскорее выпустить новую песню. Сам по себе короткий отрывок уже вызвал интерес к треку и положил начало обсуждениям новой творческой работы артистки.

На данный момент Зиёда представила фанатам лишь короткий фрагмент «Кам-кам», а слушатели с нетерпением ждут выхода полной версии песни.