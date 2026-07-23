Достаточно было одного фрагмента: Зиёда заинтриговала всех новой песней «Кам-кам» (видео)

·130·Культура
Достаточно было одного фрагмента: Зиёда заинтриговала всех новой песней «Кам-кам» (видео)

Зиёда опубликовала в социальных сетях короткий отрывок из своей новой песни. Фрагмент, представленный под названием «Кам-кам», быстро вызвал интерес среди подписчиков певицы.

Несмотря на то, что была представлена лишь небольшая часть композиции, поклонники приняли её тепло. В комментариях под видео многие написали, что им понравилась мелодия и они с нетерпением ждут полной версии.

Некоторые пользователи просят Зиёду поскорее выпустить новую песню. Сам по себе короткий отрывок уже вызвал интерес к треку и положил начало обсуждениям новой творческой работы артистки.

На данный момент Зиёда представила фанатам лишь короткий фрагмент «Кам-кам», а слушатели с нетерпением ждут выхода полной версии песни.

ЗиёдаКам-кам
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Скончалась известная танцовщица ансамбля «Бахор»Скончалась известная танцовщица ансамбля «Бахор»Сегодня, 20:11Дочь Паризоды Садия очаровала всех своим новым танцем (видео)Дочь Паризоды Садия очаровала всех своим новым танцем (видео)Сегодня, 15:30Еще одна дочь Брэда Питта намерена официально отказаться от фамилии отцаЕще одна дочь Брэда Питта намерена официально отказаться от фамилии отцаСегодня, 01:55Селена Гомес отметила 34-летие! Проекты, принесшие ей славуСелена Гомес отметила 34-летие! Проекты, принесшие ей славуСегодня, 01:25Темур Алихонов и Фарида впервые показали лицо своего сына Имрана!Темур Алихонов и Фарида впервые показали лицо своего сына Имрана!Сегодня, 01:18Манзура сняла в своем новом клипе супруга (видео)Манзура сняла в своем новом клипе супруга (видео)Вчера, 21:02
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)