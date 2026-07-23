Россия ввела ограничения на импорт некоторых фруктов и овощей из Узбекистана

Россия ввела ограничения на импорт ряда сельскохозяйственной продукции, поставляемой пятью узбекскими экспортерами. Об этом сообщил «Россельхознадзор».

Решение ведомства коснулось капусты, лука, укропа, петрушки, винограда, свеклы и помидоров. На их ввоз на территорию России наложен временный запрет.

В официальном сообщении говорится, что в продукции данных экспортеров нарушения фитосанитарных норм выявлялись чаще, чем у других. По этой причине ограничения были применены именно к этим пяти поставщикам.

Решение не распространяется на все фрукты и овощи, отправляемые из Узбекистана. Ограничение касается только тех экспортеров, у которых были зафиксированы нарушения, и поставляемой ими продукции.