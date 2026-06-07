В США прошли испытания гибрида катера и экраноплана: скорость 130 км/ч

·42·Технологии
В США прошли испытания гибрида катера и экраноплана: скорость 130 км/ч

Американская компания Регент продолжает испытания демонстрационного образца морского летательного аппарата Скуире. По словам представителей компании, устройство достигло максимальной проектной скорости — 70 узлов (около 130 км/ч). Теперь главная задача разработчиков — увеличить дальность и продолжительность полета. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Аппарат Скуире нельзя отнести к обычным экранопланам. Устройство использует три режима движения одновременно: сначала оно плывет по воде как обычное судно, затем переходит на движение с помощью гидрокрыльев и, наконец, поднимается в режим полета на небольшой высоте над поверхностью воды, используя аэродинамический экранный эффект.

По данным компании, аппарат оснащен восемью электродвигателями, а размах его крыльев составляет около 5,5 метра. Он способен преодолевать расстояние более 185 километров. Проект поддерживается Корпусом морской пехоты США, который выделил на его разработку почти 15 миллионов долларов.

В то же время компания Регент работает над версией Викерой, предназначенной для гражданской авиации. Этот аппарат на 12 мест рассчитан на полеты на расстояние до 300 км. По сообщениям компании, портфель предварительных заказов на эту модель уже превысил 10 миллиардов долларов.

RegentSquireЭкранопланТехнологииСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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