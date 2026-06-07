Один из спутников «Рассвет» сошел с орбиты

Один из 16 спутников серии «Рассвет», предназначенных для обеспечения широкополосного интернета в России, завершил миссию менее чем через три месяца после запуска. По данным, аппарат под обозначением Обджект 4 вошел в плотные слои атмосферы и сгорел 6 июня. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Этот спутник был выведен 23 марта с космодрома Плесецк вместе с другими аппаратами на начальную орбиту высотой 288–324 км. Однако Обджект 4 оказался единственным аппаратом в группе, не выполнившим ни одного маневра по подъему орбиты. По наблюдениям специалистов, устройство теряло высоту из-за атмосферного торможения, и его падение стало неизбежным из-за отсутствия корректировок.

Официальные причины инцидента пока не раскрыты. Наиболее вероятными версиями считаются неисправность двигательной установки или потеря управления спутником. Остальные аппараты группы продолжают работать в штатном режиме: согласно данным независимого мониторинга, шесть спутников начали плановый подъем, еще восемь сохраняют текущие параметры полета.

Проект «Рассвет» разрабатывается компанией «Бюро 1440» как российская система спутникового широкополосного интернета. Аппараты оснащены стандартом связи 5Г НТН, обновленной системой энергоснабжения, лазерными терминалами нового поколения и плазменными двигателями. По плану, интернет на базе этой системы начнут тестировать в поездах и отдаленных регионах с 2026 года.