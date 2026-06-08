Samsung Galaxy S26 ФЭ впервые появился на живых фото

В интернете появились первые реальные изображения будущего доступного флагмана компании Samsung — модели Galaxy S26 ФЭ. Устройство зарегистрировано в базе данных Вирелесс Повер Консортиум (ВПК) под каталожным номером СМ-С741, что подтверждает подготовку смартфона к выходу на рынок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно опубликованным снимкам, Samsung сохранит общий фирменный стиль устройства, но внесет изменения в дизайн основной камеры. Вместо отдельных объективов на задней панели модель Galaxy S26 ФЭ получит единый блок камеры, напоминающий стиль Galaxy Z Фолд 7. Особенность нового дизайна заключается в том, что модуль камеры практически доходит до края корпуса, что отличает его от Galaxy А57 и других текущих моделей компании.

По предварительным данным, устройство Galaxy S26 ФЭ будет оснащено процессором Exynos 2500 и 8 ГБ оперативной памяти. Также ожидается, что эта модель станет одним из первых смартфонов Samsung, которые будут поставляться с операционной системой Android 17 прямо из коробки.

По слухам, Galaxy S26 ФЭ будет представлен вместе с новыми складными смартфонами — Galaxy Z Фолд 8, Galaxy Z Фолд 8 Ultra и Galaxy Z Флип 8. Согласно инсайдерской информации, презентация может состояться 22 июля текущего года. Аналитики рынка предполагают, что главным конкурентом Galaxy Z Фолд 8 станет совершенно новый iPhone Ultra.