Антифрод 2.0: Жертвам мошенничества будут полностью возвращать деньги

·35·Технологии
Антифрод 2.0: Жертвам мошенничества будут полностью возвращать деньги

9 июня 2026 года Государственная дума рассмотрит обновленный пакет мер «Антифрод 2.0». Законопроект был значительно переработан ко второму чтению, и в тот же день ожидается его окончательное утверждение. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная новация документа — норма о полной компенсации украденных средств жертвам мошенничества, если банк или оператор связи не предотвратил кражу. Из финальной версии законопроекта был исключен ряд спорных положений, однако документ был дополнен новыми механизмами защиты.

Согласно новым правилам, запрещается замена СИМ-карт по методу «револьвер»: теперь расторгнуть договор на оказание услуг связи можно будет только через 90 дней. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством, совершаемым с использованием одноразовых номеров.

Если из-за неисполнения оператором связи своих обязательств со счета абонента будут похищены средства, компания обязана возместить эту сумму в порядке, установленном правительством. Аналогичное правило вводится и для банков. Ожидается, что нормы о выплате компенсаций вступят в силу с 1 марта 2027 года.

АнтифродБезопасностьБанкSIM-картаЗаконодательство
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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