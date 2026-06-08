Подача заявки на конкурс Стартуп Баттлефиелд 2026: ключевые требования

Ежегодно при рассмотрении тысяч заявок на Стартуп Баттлефиелд наблюдается одна и та же тенденция: основатели, наиболее достойные выхода на сцену, часто сомневаются в подаче заявки. Они считают свои проекты слишком новыми или недостаточно развитыми. Однако эта программа предназначена именно для самых перспективных стартапов, способных привнести новизну на рынок. Срок приема заявок продлен до 8 июня, так что у вас еще есть возможность. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Стартуп Баттлефиелд — это не просто гонка между идеально сформированными компаниями. Это престижный конкурс в рамках TechCrunch Disrupt, который пройдет в Сан-Франциско 13–15 октября этого года. Такие гиганты, как Cloudflare и Discord, в свое время начинали именно с этой сцены. Мы ищем идеи, нацеленные на революционные изменения в отрасли и делающие существующие системы устаревшими.

Жюри уделяет внимание нескольким ключевым аспектам при оценке заявок. Во-первых, инновационность продукта: это должен быть не просто улучшенная версия существующего решения, а совершенно новый подход. Во-вторых, важны потенциал команды основателей и их мотивация в решении именно этой проблемы. Мы высоко ценим веру основателей в свою идею больше, чем объем рынка.

Глобальная когорта Стартуп Баттлефиелд 200 охватывает технологические вертикали по всему миру. Если вы работаете над важным проектом в малоизвестном регионе или нише, это отличная возможность для вас. Даже если у вас есть публикации в местной прессе, площадка TechCrunch Disrupt — лучшее место, чтобы представить вашу ключевую технологию миру, если она еще не стала широко известной.