OpenAI и Anthropic активно нанимают иностранных специалистов из-за нехватки кадров

Стремительное развитие в сфере искусственного интеллекта усиливает конкуренцию за редких специалистов. Согласно новым данным Министерства труда США, компании OpenAI, Anthropic и NVIDIA значительно увеличили количество заявок на рабочие визы Х-1Б в прошлом году, несмотря на усложнение правил найма иностранных сотрудников. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Самый большой рост наблюдался в компании Anthropic: во втором квартале текущего финансового года компания получила положительные ответы по 59 заявкам, тогда как годом ранее этот показатель составлял всего 10. OpenAI за тот же период увеличила количество заявок с 20 до 63. Лидер сектора NVIDIA обновила прошлогодний показатель в 641 заявку, получив разрешение на 765 заявок.

Эта тенденция четко выделяется на фоне других технологических гигантов. По данным, количество одобренных заявок в компаниях Meta, Microsoft, Amazon и Google сократилось. В частности, Google сократил такие заявки на 64% за год и продолжает оптимизацию персонала в различных подразделениях. Основной причиной этого является изменение структуры рынка труда.

В настоящее время компании вместо массового найма уделяют внимание формированию небольших, но высокоэффективных команд, состоящих из инженеров машинного обучения, специалистов по вычислительной инфраструктуре и разработчиков фундаментальных моделей. По словам рекрутеров, OpenAI и Anthropic готовы идти на любые расходы, чтобы привлечь сильных исследователей.

Новые правила распределения виз Х-1Б правительством США отдают предпочтение кандидатам с высокой зарплатой. Хотя для некоторых иностранных заявителей был введен дополнительный сбор в размере 100 тысяч долларов, для компаний, создающих передовые системы искусственного интеллекта, ценность сильного специалиста превышает любые визовые расходы.