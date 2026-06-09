Waymo купила полигон для беспилотных автомобилей Apple за 220 млн долларов

Компания Waymo, входящая в состав Alphabet, приобрела огромный испытательный полигон площадью 5500 акров, расположенный в штате Аризона. Согласно документам округа Марикопа, эта территория принадлежала компании Route 14 Investment Partners LLC, связанной с Apple. Сумма сделки составила 220 миллионов долларов, она была оформлена 5 июня. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Эта покупка значительно расширит сеть закрытых испытательных площадок Waymo. В настоящее время компания использует объекты Castle Proving Ground в Калифорнии и Transportation Research Center в штате Огайо, однако новый полигон в Аризоне значительно превосходит их по масштабу. Комплекс включает в себя площадку для симуляции городской среды площадью 115 акров, зону для исследований динамики транспорта площадью 35 акров и овальную трассу длиной 4 мили.

Apple приобрела этот полигон в 2021 году за 125 миллионов долларов. Ранее на этой площадке, использовавшейся Fiat Chrysler, Apple работала над своим автомобильным проектом под названием Project Titan. Однако этот проект, на который были потрачены миллиарды долларов, был закрыт в начале 2024 года, что и привело к продаже территории.

Как сообщили представители Waymo изданию TechCrunch, новое сооружение будет служить для тестирования и совершенствования систем автономного вождения в контролируемой среде. В частности, здесь будут проводиться тренировки по движению без пассажиров, управлению трафиком и подготовке к будущим крупномасштабным операциям.

В настоящее время Waymo активно работает над расширением своего автопарка, количество автомобилей в котором приближается к 4000. Недавно компания запустила первые рейсы на новых фургонах, произведенных Zeekr. Кроме того, Waymo планирует выпускать десятки тысяч роботакси в год, включая модели Hyundai Ioniq 5.