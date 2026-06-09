Waymo купила полигон для беспилотных автомобилей Apple за 220 млн долларов

·0·Технологии
Waymo купила полигон для беспилотных автомобилей Apple за 220 млн долларов

Компания Waymo, входящая в состав Alphabet, приобрела огромный испытательный полигон площадью 5500 акров, расположенный в штате Аризона. Согласно документам округа Марикопа, эта территория принадлежала компании Route 14 Investment Partners LLC, связанной с Apple. Сумма сделки составила 220 миллионов долларов, она была оформлена 5 июня. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Эта покупка значительно расширит сеть закрытых испытательных площадок Waymo. В настоящее время компания использует объекты Castle Proving Ground в Калифорнии и Transportation Research Center в штате Огайо, однако новый полигон в Аризоне значительно превосходит их по масштабу. Комплекс включает в себя площадку для симуляции городской среды площадью 115 акров, зону для исследований динамики транспорта площадью 35 акров и овальную трассу длиной 4 мили.

Apple приобрела этот полигон в 2021 году за 125 миллионов долларов. Ранее на этой площадке, использовавшейся Fiat Chrysler, Apple работала над своим автомобильным проектом под названием Project Titan. Однако этот проект, на который были потрачены миллиарды долларов, был закрыт в начале 2024 года, что и привело к продаже территории.

Как сообщили представители Waymo изданию TechCrunch, новое сооружение будет служить для тестирования и совершенствования систем автономного вождения в контролируемой среде. В частности, здесь будут проводиться тренировки по движению без пассажиров, управлению трафиком и подготовке к будущим крупномасштабным операциям.

В настоящее время Waymo активно работает над расширением своего автопарка, количество автомобилей в котором приближается к 4000. Недавно компания запустила первые рейсы на новых фургонах, произведенных Zeekr. Кроме того, Waymo планирует выпускать десятки тысяч роботакси в год, включая модели Hyundai Ioniq 5.

WaymoAppleAlphabetАвтопилотТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Проекты Microsoft взломаны: в прицеле разработчики ИИПроекты Microsoft взломаны: в прицеле разработчики ИИСегодня, 20:24Приложение Apple Хеалт теперь может определять состояние перименопаузыПриложение Apple Хеалт теперь может определять состояние перименопаузыСегодня, 20:22Приложение Apple Фотос получило новые функции искусственного интеллектаПриложение Apple Фотос получило новые функции искусственного интеллектаСегодня, 19:56Apple представила отдельное приложение для SiriApple представила отдельное приложение для SiriСегодня, 19:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус